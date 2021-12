L’oroscopo più piccante della stagione è appena arrivato! Le stelle e i pianeti non ci svelano solo i lati del nostro carattere ma determinano anche le nostre preferenze in fatto di sesso. Se ti senti una leonessa a letto e ami il wild sex o se, al contrario, sei romantica e il contatto fra i corpi ti eccita a un livello profondissimo sappi che potrebbe dipendere dal tuo segno zodiacale.

Scopri allora qual è la migliore posizione sessuale in base al tuo segno zodiacale, da provare sotto le coperte per una notte di passione sfrenata. Cosa c’è di meglio che scaldarsi con le posizioni del Kamasutra e sentirsi delle vere e proprie bombe sexy?

Le posizioni preferite dei segni zodiacali per il sesso più hot dell’oroscopo

L’intreccio dei corpi e il mescolarsi degli umori è quanto di più eccitante e coinvolgente si possa provare. Sotto le lenzuola ti piace dominare o essere accompagnata verso i meandri più nascosti del piacere?

In questa classifica non c’è un vincitore: non si parla di chi è più bravo a letto, ma di scoprire qualcosa di nuovo da sperimentare sotto le coperte! Pronte a prendere appunti?

Ariete

Dominatrice tra le lenzuola, decisa e un po’ aggressiva, tu Ariete vuoi che il tuo piacere sia al primo posto (come te nello zodiaco), tralasciando a volte quello del tuo partner: sei egoista o vuoi solo portare a casa il risultato nel miglior modo possibile? Posizione perfetta per te: cowgirl, girl-on-top o, per dirla in parole povere, l’Amazzone. In queso modo sarai tu a decidere il ritmo e guardare il partner negli occhi al culmine del piacere.

Toro

Amica Toro, il rapporto perfetto per te è quello che si basa sulla fiducia e quindi vuoi che anche il sesso sia sicuro, fidato, rassicurante e che centri sempre l’obiettivo. Qualcosa su cui contare e che non subisca stravolgimenti, insomma. La posizione che più ti si addice è quella del Loto: cosa c’è di più bello che sentirsi davvero un tutt’uno con il partner? E poi…il piacere è assicurato!

Gemelli

Cambi idea spesso in amore come nella vita, cara Gemelli, e anche a letto non stai ferma un minuto. Vuoi sempre sperimentare, provare, scoprire l’ignoto con posizioni sempre differenti e coinvolgenti. I sex toys sono ben accetti tra le tue lenzuola e potresti prolungare i preliminari a oltranza perché saranno loro a farti raggiungere il culmine. Fai come nei film: sesso irruento in piedi contro il muro!

Cancro

Cancro, Cancro, non ami troppo mostrare i tuoi sentimenti e metterti a nudo con il partner perché sentirti esposta ti rende vulnerabile. Però nel sesso sei estremamente altruista e godi nel veder godere il tuo compagno, perciò la posizione che prediligi è una variante del classico missionario, molto più pepata: il piano rialzato. Sdraiati su un tavolo, in cucina o il salotto, con le gambe intorno alle spalle del tuo lui e vivi l’intenso piacere di una penetrazione profonda.

Leone

Sei indubbiamente la rock star dello zodiaco, Leone, e vuoi che il tuo partner si renda conto delle tue abilità sotto le coperte. In un mondo ideale il letto sarebbe il tuo trono e tu la regina pronta a essere toccata nei punti giusti e, allo stesso tempo, a soddisfare il piacere dell’altro. Che dire, il cunnilingus è praticamente scontato, così come la reverse cowgirl, meglio se davanti a uno specchio. Solo così potrai eccitarti guardando entrambi raggiungere l’orgasmo.

Vergine

Carissima Vergine, lo sai ti piace che tutto sia come dici tu, nella vita e nel sesso, anche se sei sempre aperta al nuovo. Non dici mai di no a qualche sperimentazione super hot e ti fidi dei suggerimenti del partner, per questo quando fai l’amore ti lasci andare e riesci a fare anche le posizioni più complicate. Quelle per cui vale assolutamente la pena sforzarsi un po’, come la widely opened.

Bilancia

Amica Bilancia, sei giocherellona e pazzerella e adori quando ci si diverte mentre si fa sesso. In più, non dimentichiamolo, ricerchi sempre l’equilibrio e anche nel sesso ti piacciono le cose non scontate, anche wild, che uniscano romanticismo e passione. Ai tuoi occhi ogni posto della casa è un potenziale letto, anche la doccia…soprattutto la doccia! Lo scenario perfetto per le tue migliori performance, rigorosamente avvinghiata con le gambe ai fianchi del tuo partner.

Scorpione

Cosa consigliare alla Dea del sesso nello zodiaco? Scorpione, la tua fama a letto ti precede e sei venerata come “portatrice di verità” dagli altri segni zodiacali che prendono appunti quando si tratta di sesso. Riservata all’esterno ma un’esplosione di passione sotto le lenzuola, ami le emozioni forti e un pizzico di aggressività. Dirty talk al momento giusto, perché no! La posizione della pinza è la tua preferita, forse un po’ faticosa ma…wow.

Sagittario

Tutto ciò che è proibito ti stuzzica, Sagittario, e pensare di fare sesso in un luogo aperto magari con il rischio di essere beccata aumenta esponenzialmente il livello di eccitazione. D’altronde il tuo simbolo è un centauro e la parte animalesca ogni tanto prevale sulla mente. La tua posizione preferita è sicuramente la pecorina sdraiata, variante della versione più classica, leggermente diversa ma molto molto hot.

Capricorno

Cara Capricorno, sei la “sottomessa” dell’oroscopo, ma per tua volontà. La tua è una tattica che funziona nel sesso: a letto preferisci essere passiva e ricevere tutte le attenzioni con il minor sforzo possibile. Furba, eh? Ti becchi la massima eccitazione e non sudi nemmeno! Come potresti non amare alla follia essere penetrata da dietro stando comodamente sdraiata sulla pancia? Il partner avrà tutto il controllo sulla situazione e sul tuo corpo…ma sarai tu a godere di più!

Acquario

Avventurosa e amante dell’esotico, tu cara Acquario sai tutto il Kamasutra a memoria e nel sesso sei forse il segno più versatile. Non puoi ingabbiarti in una posizione sola. Ami il sesso selvaggio e movimentato, ma anche molto romantico e la pecorina è, ovviamente, la posizione che preferisci, in tutte le sue varianti. Ancor di più se c’è qualche sex toys nei paraggi! Capelli tirati e irruenza sono la ciliegina sulla torta di una posizione top.

Pesci

Amica Pesci, lunatica all’ennesima potenza ma anche uno dei segni più dolci dell’intero zodiaco (quando sei in ottima forma). L’intimità per te deve essere totale, completa, devi diventare una cosa sola con il partner durante il sesso e allora la tua posizione non potrà che essere quella del cucchiaio. I corpi intrecciati che si muovono all’unisono…what else?

Avete segnato tutto? Benissimo, allora dopo tutto questo sesso date un’occhiata a cosa dicono le stelle delle questioni di cuore del vostro segno zodiacale con il nostro oroscopo dell’amore giornaliero.