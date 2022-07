Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 17 luglio 2022

Le domeniche d’estate ci rendono più solari e bendisposte nei confronti degli altri, specialmente se riusciamo a conquistare qualcosa a cui teniamo e per la quale abbiamo faticato da impazzire. È questo il caso del segno fortunato di oggi, che può gioire della sua energia e forza interiore!

Di chi stiamo parlando? Continuate a leggere per scoprirlo…

Leone: il fascino ruggente del girl power

Carissima Leone, questa domenica puoi riposare le tue stanche membra e goderti un po’ di quel relax consapevole che ti rende orgogliosa di te. Nelle ultime settimane hai faticato per raggiungere un obiettivo che ora hai agguantato e non hai intenzione di lasciare andare per nulla al mondo!

Che sia una posizione lavorativa di rilievo e responsabilità o una persona che ha ceduto al tuo fascino sensuale, oggi puoi crogiolarti e scodinzolare: ce l’hai fatta! E tutto con le tue sole forze, niente male.

Ma quanto è bello sapere di avere un po’ di potere? Festeggia con un cocktail e regalati una borsa griffata.