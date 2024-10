Golden Milk, la ricetta del latte d’oro per rinforzare il sistema immunitario

Golden Milk, la ricetta del latte d’oro da preparare per fare il pieno di nutrienti! Una bevanda anti infiammatoria in grado di rafforzare il sistema immunitario.

Il golden milk è definita una bevanda ricca di proprietà benefiche. La curcuma è l’ingrediente principale del latte d’oro, è un ottimo anti infiammatorio e anti ossidante.

Rinforza anche le difese immunitarie, motivo per cui viene consigliato perlopiù nel periodo autunnale e invernale.

Aumentare le difese immunitarie con gli alimenti giusti è molto importante, infatti l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la salute dell’organismo.

Come preparare il famoso latte d’oro, conosciuto come golden milk

Alleata di bellezza, la curcuma può tornare utile anche per tantissimi usi cosmetici. Non perdere i nostri suggerimenti su come usare la curcuma nella propria beauty routine!

Da gustare nel pomeriggio accompagnata da biscotti di frolla o una buona torta margherita fatta in casa, la bevanda golden milk è un vero e proprio toccasana per l’organismo.

Scegli la bevanda vegetale che più ti piace, potrai sbizzarrirti con il latte di soia, di riso, di mandorla e così via. Per poter ottenere il latte d’oro dovrai prima di tutto preparare la pasta di curcuma.

Le dosi della pasta di curcuma che trovi qui sotto ti permettono di preparare più volte il golden milk, in questo modo ti basterà solo riscaldare il latte e il gioco è fatto!

Ingredienti per la pasta di curcuma

100 ml di acqua

30 gr di curcuma in polvere

Ingredienti per il golden milk

150 ml di latte vegetale a scelta

1 cucchiaino di pasta di curcuma

1 cucchiaino di miele o di sciroppo d’acero

1 pizzico di cannella in polvere

Procedimento

Per prima cosa dovrai preparare la pasta di curcuma. Quindi porta a bollore in un pentolino la quantità di acqua prevista. Aggiungi la curcuma e lascia addensare per qualche istante. Versa il composto ottenuto all’interno di un barattolo di vetro, la pasta di curcuma potrà essere utilizzata per tantissime preparazioni del golden milk. Il procedimento della realizzazione del golden milk è davvero molto semplice. Scegli la bevanda vegetale che preferisci, portala sul fuoco fino a raggiungere il bollore. Sposta la bevanda calda in un barattolo e aggiungi il cucchiaino di pasta di curcuma. Unisci il miele o lo sciroppo d’acero, dopodiché chiudi il barattolo e shakera la bevanda. Versa la bevanda in una tazza, aggiungi in superficie un po’ di cannella in polvere a piacere e gusta il tuo golden milk ancora caldo!

La pasta di curcuma si conserva per circa 1 mese all’interno del barattolo di vetro, ricorda di metterla sempre in frigorifero dopo averla utilizzata.