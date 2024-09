Torta margherita, la colazione che anche i bambini ameranno

Ecco per voi la ricetta originale della torta margherita, un dolce buonissimo e sfizioso perfetto da gustare a colazione e in ogni momento della giornata.

La torta margherita è buonissima e genuina il dolce perfetto per iniziare la giornata con gusto e dolcezza. Il dolce per la colazione o la merenda di grandi e bambini può essere preparato molto facilmente anche da chi ha poca esperienza con la cucina e con i dolci in particolare, non occorrono abilità specifiche ma solo una frusta elettrica.

Puoi servire questa torta semplicemente con un po’ di zucchero a velo oppure con un ripieno di panna fresca montata, crema pasticcera, confettura di frutta o crema di nocciole. Avrai ben capito che può diventare la base perfetta di una torta di compleanno!

Ecco, quindi, la ricetta per uno stampo di circa 20 – 22 cm di diametro. Nel caso in cui volessi prepararla come base di una torta di compleanno da farcire, ti suggeriamo di prepararla il giorno prima così da lasciarla raffreddare per bene prima di dividere il dolce in più strati.

Torta margherita, il classico dolce da fare in casa

Buona da inzuppare nel latte o da gustare accompagnata da una tazza di tè, la torta margherita può diventare anche la merenda dei bambini da portare a scuola.

Gli ingredienti sono tutti facilmente reperibili, probabilmente li hai già tutti nella dispensa e nel frigorifero quindi puoi anche decidere di preparare la torta margherita come dolce last minute.

Ingredienti

4 uova

180 gr di zucchero

20 gr di miele

100 gr di farina

100 gr di fecola

50 gr di burro

Preparazione