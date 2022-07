Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 14 luglio 2022

Questo caldo che offusca i cuori e annebbia le anime lascia sì affaticate, ma nasconde intrighi succulenti degni di un Bridgerton qualsiasi! Un segno zodiacale passionale e curioso come una scimmia vuole riscattarsi e vedere fino a dove può spingersi, mettendosi alla prova con qualcosa di inaspettato.

Secondo voi chi sarà il segno prescelto per essere il fortunato di questo giovedì 14 luglio? Continuate a leggere per scoprirlo!

Gemelli: tutto, subito e nel modo migliore possibile!

Carissima Gemelli, sai meglio di tutti che i sentimenti fanno giri immensi e poi ritornano e che il passato è qualcosa con cui dover fare i conti prima o poi, ma oggi stupisci l’oroscopo con un atteggiamento birichino.

Hai finalmente preso talmente coscienza di te che sai come gestire una situazione che fino a poco tempo fa ti avrebbe messo in crisi: sei schietta, decisa, diretta. Sai quello che vuoi, sai come lo vuoi e come fare per prendertelo…questo mix di autorevolezza e sensualità ti rende semplicemente irresistibile.

Tu, dall’alto della tua maturità, sai che è un modo per prenderti la rivincita per qualcosa che ti ha fatto star male. Lo fai per la te di una volta, quella ragazzina che ora osserva il tutto da un angolo del tuo cuore, mangiando pop corn e godendosi la scena. Vai così!