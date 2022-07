Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 12 luglio 2022

Poteva essere un martedì anonimo come tanti e invece quello di oggi per alcune di voi sarà davvero un giorno top, vissuto al massimo e con la consapevolezza che sarà il primo di una lunga serie di giorni fortunati!

Quali aspetti toccherà la Dea Fortuna? Soldi, lavoro, salute o amore? Ma soprattutto: quale sarà il segno zodiacale che riceverà il suo tocco magico e svetterà nella cima dell’oroscopo di oggi? Continuate a leggere per scoprirlo!

Sagittario, hai vinto la scommessa con te stessa: goditi la felicità!

Carissima Sagittario, te lo avevamo anticipato già a fine anno nelle previsioni sui segni fortunati dell’oroscopo soldi: il tuo sarebbe stato uno dei segni sul podio quest’anno per quanto riguarda le finanze. E come vedi non ci sbagliavamo! Oggi riceverai un’offerta che non potrai proprio rifiutare, che ti permetterà di coronare un piccolo sogno che coltivi da un po’ e che ti rende orgogliosa, ma anche di rilassarti per qualche tempo.

Bollette, fatture e spese impreviste non saranno più un problema e potrai finalmente toglierti anche qualche sfizio in più, magari con la tua metà. Perché non inizi a organizzare una mini fuga romantica a sorpresa solo per voi due? Sarà un modo per dare libero sfogo a tutto il romanticismo che avevi messo da parte negli ultimi tempi!

Insomma, questo martedì è sicuramente un giorno che ricorderai, potresti anche pensare di festeggiare concedendoti qualche momento solo per te!