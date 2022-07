Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 13 luglio 2022

Ci sono segni zodiacali che più di altri riescono a vedere il bello anche in situazioni insolite e incerte. Oggi in particolare un segno saprà valorizzare anche una situazione improbabile, dando man forte a quell’aspetto di sé che fin troppo spesso rimane nell’ombra.

Chissà di quale segno stiamo parlando…soddisfate la curiosità leggendo il nostro oroscopo del segno fortunato di oggi!

Il segno dei Pesci sguazza in un mare di positività ed è l’invidia dello zodiaco!

Sei proprio tu, amica Pesci, la prescelta di questo mercoledì! Lo diciamo a gran voce e sempre più convinte: sei il segno più fortunato di oggi, quello che vede il bicchiere mezzo pieno anche quando il bar è chiuso.

Sai qual è il segreto del tuo buonumore? Sai cogliere il lato buono delle persone anche quando sembra impossibile e questo ti rende ricettiva, attenta e quasi sensitiva. Ci sarà qualcuno che oggi vorrà darti filo da torcere ma che, alla fine, si ritroverà a confidarti segreti e chiedere il tuo consiglio.

Tu sei fatta così: sai quali nervi toccare per far uscire le persone allo scoperto e questo ti porta a intraprendere viaggi incredibili insieme a compagnie improbabili. Le amiche ti prendono per matta, ma sotto sotto vorrebbero un briciolo della tua sensibilità: prova a far capire loro che non devono soffermarsi alle apparenze. Sii la loro guru emotiva.