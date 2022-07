Oroscopo di oggi: il segno fortunato del 16 luglio 2022

Il weekend inizia in modo scoppiettante per alcune di voi! Lo zodiaco è in subbuglio perché un segno ha finalmente deciso di esprimere tutto se stesso e non sottostare ai dettami della morale popolare. Hurrà! È sempre un’ottima notizia scoprire che c’è altro oltre l’apparenza e che siamo abbastanza consapevoli di noi stesse da incrinare le “verità” degli altri.

Quale sarà il segno fortunato di oggi sabato 16 luglio, quello che ha dato il via a questo processo? Scopritelo continuando a leggere!

Tana libera tutti: il Capricorno vivrà un sabato strabiliante!

Hai superato difficoltà impensabili e ora riemergi dalla nebbia come una divinità pronta a liberarsi di tutti i sassolini. Sì, sto parlando con te, amica Capricorno, e oggi è il giorno giusto per farlo.

Lo avevamo già anticipato nell’oroscopo dell’anno, ma essere il segno fortunato del giorno ha degli evidenti vantaggi, ad esempio quello di sapere che qualsiasi cosa farai o dirai o proverai andrà per il meglio. Perché rimanersene in disparte anche oggi quando con un pizzico di coraggio potresti ritrovarti a essere osannata?

Mai come questo sabato abbandonare la maschera e rivelarti per quello che sei ti porterà qualcosa di buono: accoglilo a braccia aperte e prendi l’abitudine di essere così spontanea.