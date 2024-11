Ombretto glitter, come realizzare il make up delle feste natalizie

Il trucco brillante realizzato con i glitter è un make up senza tempo. Non passa mai di moda, sta bene a tutte e può essere personalizzato in tantissimi modi diversi. Le make up artist suggeriscono di seguire alcune accortezze per ottenere un trucco occhi scintillante senza però commettere errori.

Quali sono le idee da copiare se hai intenzione di realizzare un make up con l’ombretto glitter? Ecco alcuni suggerimenti da cui prendere spunto per il tuo trucco da sera da sfoggiare anche nei giorni di festa!

Ombretto glitter, il make up brillante dell’inverno che amerai

Le feste di Natale si avvicinano, perché non optare per un make up occhi? Su internet, specialmente sui social network, è possibile trovare tantissimi tutorial, o anche foto da cui prendere ispirazione, che ti permettono di realizzare il tuo make up e personalizzarlo con glitter e strass vari.

Il trucco occhi glitterato dona allo sguardo molta più luce e lo rende protagonista dell’intero look, quindi se vuoi osare con un make up più elaborato, opta per queste idee da copiare!

Potresti provare lo smokey eyes e personalizzarlo con dei glitter su tutta la palpebra, crea un contrasto tra eyeliner e ombretto e otterrai un trucco occhi brillante!

Anche il cat eye può diventare un’ottima base per il tuo ombretto glitterato: stendilo con un pennello, specialmente nelle sue nuances scure, e crea un gioco di colori che ti consentirà di ottenere un trucco occhi professionale!

Se ti piace l’effetto glitter con eyeliner sfumato, non perdere il tutorial qui sotto: troverai spiegato step by step come ottenere un trucco elegante, ideale anche per una cerimonia, che potrai realizzare in vista delle feste natalizie!

Per chi, invece, ama la semplicità o non è in grado di realizzare make up più elaborati, potrebbe optare per un trucco semplice ma d’effetto: realizza la tua linea di eyeliner, a proposito non perdere la nostra guida su come applicarlo in modo infallibile, allunga le ciglia con un mascara volumizzante e crea un base del viso molto semplice e neutra; a questo punto dovrai picchiettare l’ombretto glitterato direttamente sulla palpebra e il contrasto metterà in risalto il trucco brillante!

Con questi suggerimenti potrai realizzare un make up scintillante in tantissime occasioni diverse! Puoi anche scegliere di sfoggiare il colore rosso per un make up natalizio coi fiocchi.