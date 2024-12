Gli ombretti più in voga del 2025 che amerai anche tu

Nel mondo del make up le tendenze si fanno sempre più impegnative. Nuances sempre più accese e colori sempre più eccentrici, passare inosservate sarà impossibile con gli ombretti di tendenza.

Ma quali sono gli ombretti di tendenza più cool dell’anno 2025? A partire da gennaio il mondo del make up vedrà come protagonisti tantissimi colori vivaci e accesi dal finish sempre più luminoso. Ecco, quindi, cosa dicono i trend del momento!

Ombretti di tendenza, quali sono i trend del 2025

A partire dal nuovo anno il mondo del make up si fa sempre più colorato, ecco perché anche tu non potrai fare altro che innamorarti dei trend del momento.

Di seguito troverai tutti i trend del 2025 di cui non potrai fare a meno!

Finish metallizzato

Il finish metallizzato conquista un posto tra le tendenze del 2025, si conferma nuovamente uno dei make up più cool da sfoggiare in ogni occasione.

L’ombretto metallizzato mette in risalto lo sguardo, motivo per cui è uno dei make up più gettonati di Capodanno. Le colorazione dorate e argentate sono quelle più ricercate, ma anche tonalità come il verde, il blu e viola sono sempre più desiderate.

Glitter a volontà

I glitter li vediamo ancora protagonisti dei trend di make up, gli ombretti ricchi di colore e di glitter conquistano l’attenzione di tantissime persone.

Sarà per questo che le palette di ombretti dei brand più famosi si fanno sempre più luminosi e brillanti. Per un effetto ancora più wow le make up artist consigliano di giocare con i colori e creare un effetto sfumato sull’occhio per un look dal tocco elegante.

Colori da sfoggiare tutto l’anno

Dopo aver capito che i glitter saranno presenti in ogni stagione e che l’effetto metallizzato può essere sfoggiato anche sui look casual, è giunto il momento di soffermarsi sulle nuances più in voga del nuovo anno.

Dai colori chiari e tenui alle tonalità più vivaci ed eccentriche, per quest’anno i trend accontentato tutti i gusti. Le tonalità di marrone saranno senza dubbio quelle più richieste, il Mocha Mousse sarà sicuramente uno dei colori più presenti nei make up da giorno e da sera.

A proposito del colore Pantone 2025, non perdere i nostri consigli su come truccarsi con il Mocha Mousse!

A partire dalla primavera le sfumature di marrone inizieranno a lasciare il posto a colori più intensi come il rosa, il viola e il verde. Sono tutte tonalità che vorrai abbinare al tuo eyeliner total black e ottenere così uno smokey eyes d’effetto.