Trucco occhi metallizzato per illuminare lo sguardo a Capodanno

Lascia che i tuoi occhi luccichino seducentemente in colori metallizzati, per l’ultima notte del 2022. Visto che gli occhi, con questo make-up, saranno in primo piano, il resto dovrà restare completamente naturale. Scendiamo nei dettagli, basandoci anche sulle tendenze trucco di questo inverno.

Quali sono le tendenze make-up occhi per Capodanno?

Le istruzioni qui di seguito ti mostrano passo dopo passo come ricreare il look di Capodanno e iniziare il nuovo anno in modo festosamente glamour.

Usa una base per un trucco a lunga tenuta. Puoi ottenere una carnagione impeccabile con un fondotinta ben coprente. Con il trucco di Capodanno, le sopracciglia non devono essere trascurate, dopotutto, incorniciano il tuo viso. Riempi eventuali spazi vuoti tra le sopracciglia con una matita per sopracciglia, quindi rifinisci con un pettine per sopracciglia se necessario. Utilizza un primer per ombretti e crea la base perfetta per un fantastico trucco metallizzato e brillante. Per un trucco occhi intenso, disegna una linea tratteggiata lungo la piega della palpebra e l’angolo esterno dell’occhio con un Kajal nero. Quindi riempi l’area e sfuma lungo la piega dell’occhio. Per la palpebra mobile, scegli un ombretto metallizzato, ma chiaro, tipo un dorato, un beige, un crema. Per intensificare lo sguardo, utilizza un verde metallizzato, un grigio o un blu notte sulle palpebre. Usa un pennello per ombretto per applicare una tonalità di ombretto nero opaco sulla palpebra mobile, fino alla piega naturale, in passaggi brevi e modellati. Puoi ottenere effetti fumosi se metti una tonalità verde intenso (smeraldo) tra il nero e l’ombretto chiaro. A Capodanno si può osare un po’ di più. Metti in risalto il tuo look di Capodanno con i glitter: applica un grigio argento metallizzato sulla palpebra mobile (direttamente sopra l’iride) e sfuma le particelle con la punta delle dita. Per un look ancora più glitterato, applica l’ombretto rosa metallizzato sulla palpebra inferiore, nell’angolo interno dell’occhio e sotto il punto più alto dell’arcata sopracciliare. Sfuma i pigmenti metallici con la punta delle dita, se necessario.

Infine usa una cipria con un piumino per fissare il trucco.