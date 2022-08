Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci, scopri di chi si tratta

La splendida showgirl e presentatrice sempre di tendenza, di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci, archiviato definitivamente Briatore e qualche altra fiamma che le era stata attribuita, pare si sia innamorata di un nuovo ragazzo di ben 12 anni più giovane. Scopriamo di più.

Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci

Nonostante le vacanze estive passate in famiglia con il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore a Capri, Elisabetta Gregoraci ha il cuore impegnato per un ragazzo aitante e più giovane di lei di 12 anni.

Ma chi è questo fortunato? Di certo possiamo dire che non si tratta di un ragazzo che lavora nel mondo dello spettacolo e non fa parte dell’ambiente dello showbiz.

Il nome dell’innamorato sarebbe Giulio Fratini, sconosciuto nel mondo dello spettacolo, ma conosciuto per le sue storie con donne famose come Raffaella Fico e Roberta Morise.

Giulio è un giovane imprenditore, classe ’92, bello e affascinante.

Quanto c’è di vero in questo rumor?

Per quanto Elisabetta Gregoraci tenti sempre di mantenere segreta la sua vita privata e romantica, pare che i due siano stati avvistati in Versilia e non una volta.

La coppia è stata vista in un locale In di Forte dei Marmi, di proprietà proprio dell’ex marito di Elisabetta. I loro atteggiamenti sarebbero stati considerati “intimi”, degni di due persone che stanno insieme.

Secondo il giornale DiPiù tra Elisabetta e Giulio non ci sarebbe una semplice amicizia, ma pare proprio sia nato un amore.