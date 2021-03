Finalmente la primavera è alle porte. Le giornate cominciano ad allungarsi e si fanno più calde. Questo vuol dire che è arrivato il momento di fare il cambio di stagione e tirare fuori tutti i nostri capi preferiti per la primavera. A darci uno spunto per un outfit adatto alla mezza stagione è Elisabetta Gregoraci.

La showgirl ha postato questo look, perfetto anche per tutti i giorni, sul suo profilo Instagram. Oltre al cappotto nero, appoggiato sulle spalle, Elisabetta Gregoraci ha abbinato ad un semplice dolcevita nera uno dei capi must have per la primavera: la gonna di jeans. A poi scelto di completare il look con dei collant velati, degli stivali neri fino al ginocchio con allacciatura sul davanti e un’iconica borsa di Chanel.

Come ricreare il look proposto da Elisabetta Gregoraci

Un outfit semplice, ma allo stesso tempo trendy, perfetto per la mezza stagione e per tutti i giorni. Noi vi suggeriamo alcuni capi per ricrearlo e sfoggiarlo ad un aperitivo o per una passeggiata in centro, quando potremo tornare ad uscire.

Gonna di jeans

Il modello scelto da Elisabetta Gregoraci ha la particolarità della cintura, sempre in jeans, da allacciare in vita. Noi abbiamo selezionato per voi la gonna in jeans proposta da Only e disponibile su Zalando. Il modello è realizzato in cotone ed è perfetto per ricreare l’outfit della showgirl.

Foto Zalando | ONLY Petite ONLHUSH LIFE MID – Gonna a tubino

Dolcevita nero

Per quanto riguarda invece il dolcevita, abbiamo deciso di puntare sul modello proposto da Uniqlo in 100% lana merino extra fina e disponibile sia in nero che in tantissime altre tonalità di colore, come l’ocra, il viola e il grigio.

Foto Uniqlo | Maglione Dolcevita 100% Lana Merino Extra Fina (Collo Alto) Donna

Stivali neri allacciati sul davanti

Per ricreare l’outfit di Elisabetta Gregoraci abbiamo selezionato per voi questi stivali con suola platform e allacciatura sul davanti di Asos Design, con tomaia in pelle sintetica, chiusura con zip laterale e alti fino al finocchio. Perfetti da indossare con la gonna di jeans che vi abbiamo consigliato e il dolcevita nero. Ottimi, inoltre, anche per rendere altri look più “aggressive” e per focalizzare l’attenzione sulle gambe.

Foto Asos Design | Camera – Stivali stringati al ginocchio neri con suola spessa

Borsa simil Chanel

La Chanel è tra le borse che tutte le donne vorrebbero nel proprio guardaroba. Spesso, però, rimane solo un sogno, visto il prezzo tutt’altro che economico. Per questo, abbiamo trovato un’alternativa low cost per voi. infatti, abbiamo selezionato, per ricreare l’outfit di Elisabetta Gregoraci, la borsa trapuntata con catena proposta da Mango.