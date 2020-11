Gregoraci-Briatore, la storia (d'amore) infinita

Quella tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stata per anni una delle coppie più celebri del jet set italiano. Dopo 13 anni di storia, di cui 9 di matrimonio, i due hanno divorziato nel dicembre 2017.

Ora la showgirl si trova nella casa del grande Fratello Vip, dove ha fatto molto parlare di sé, prima per la liaison mai concretizzatasi con l’altro concorrente Pierpaolo Pretelli, poi per presunte storie al di fuori della casa e infine per un accordo stipulato con l’ex marito, sempre presunto, secondo il quale lei non dovrebbe ufficializzare alcuna storia prima che siano passati tre anni dal divorzio. Infatti, la sua relazione durata due anni tra il 2017 e il 2018 con Francesco Bettuzzi, rivelata in questi mesi, non era mai stata resa pubblica precedentemente.

La Gregoraci è molto misteriosa sulla sua vita privata, alimentando il gossip.

La seconda proposta di matrimonio: la proposta della Gregoraci

Durante una delle lunghe sessioni di confidenze che inevitabilmente si fanno durante il Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci avrebbe raccontato a Giulia Salemi, altra concorrente, che Flavio Briatore la scorsa primavera le avrebbe chiesto di sposarlo di nuovo. Lui, molto possessivo, sarebbe ancora molto legato a lei, tanto che all’inizio della sua esperienza nel reality aveva rilasciato dichiarazioni molto dure salvo poi ritrattare, e la sentirebbe ancora sua.

Complice il tanto tempo passato insieme durante il primo lockdown per il bene di loro figlio Nathan Falco di 10 anni, l’imprenditore le avrebbe detto “Guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia. Ti amo ancora, dovremmo risposarci.” Lusingata da tale dichiarazione d’affetto, la Gregoraci avrebbe comunque detto di no, ancora scottata dalle incomprensioni del passato: “Non siamo riusciti a risolvere delle cose che dopo 13 anni ci hanno portato alla rottura. Ho paura di far peggio“.

Per ora la ri-proposta di matrimonio è stata rispedita al mittente.