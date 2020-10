La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip si preannuncia molto interessante, infatti sarà recapitata a Elisabetta Gregoraci una lettera firmata Flavio Briatore, suo ex marito dal 2017. I due sono stati insieme 11 anni, di cui 9 di matrimonio, e hanno un figlio di 10 anni, Nathan Falco.

Briatore-Gregoraci: che botta e risposta!

Nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Elisabetta ha commentato alcune affermazioni al vetriolo rilasciate da Briatore al Fatto Quotidiano, in risposta ad alcuni sfoghi della showgirl avvenuti nella casa del GF.

La Gregoraci, infatti, si era lamentata delle mancanze emotive da parte dell’imprenditore, accusato di averla lasciata spesso sola e di non esserle rimasto vicino nemmeno in occasione della morte della madre. L’ex marito, da sempre al centro della cronaca rosa, le ha risposto per mezzo stampa sottolineando come comunque abbia goduto del benessere e dei beni materiali messi a disposizione.

Elisabetta si è detta molto delusa dalle affermazioni dell’ex marito, anche in virtù del fatto che lei ha sempre parlato bene di lui e non ha mai criticato, né rinnegato, la vita che faceva con l’imprenditore, lasciandosi sfuggire un “Ma io qua vomito di tutto, sono stata una signora nei suoi confronti”, preannunciando altre rivelazioni.

Flavio Briatore e la lettera a Elisabetta Gregoraci

Cosa ci sarà scritto in questa lettera? Sarà messa la parola fine a questa diatriba oppure l’imprenditore, che di certo non è solito mandarle a dire, getterà ancora più benzina sul fuoco su un rapporto che pare ormai teso?

La vita privata di Elisabetta Gregoraci in questi giorni sta venendo letteralmente passata al microscopio: al centro del gossip non c’è solo il battibecco con l’ex marito, ma anche una presunta relazione clandestina con tale Francesco Bettuzzi, iniziata, secondo alcuni, quando ancora era sposata.

Nella puntata di ieri sera di “Live – Non è la D’Urso” è intervenuto lo stesso Bettuzzi, col quale la Gregoraci ha avuto una relazione durata tre anni, per fare chiarezza. Interrogato sull’inizio della loro storia d’amore, ha specificato che si sono conosciuti nel 2014 quando lei ancora era sposata, ma che si sono fidanzati nel 2017 una volta separatasi da Briatore e che ormai non si sentono da un anno.

Si è anche dichiarato per nulla geloso di un eventuale flirt di Elisabetta con Pierpaolo Pretelli, “velino” e concorrente del GF Vip particolarmente interessato a Elisabetta.

