Novità OVS Piombo: scopri la collezione autunno inverno 2024-25

Quando Massimo Piombo è entrato come direttore creativo di OVS nel 2019, ha portato con sé una ventata di novità che ha subito conquistato il mercato. Lanciando inizialmente una linea dedicata al menswear, Piombo ha saputo fondere la tradizione sartoriale italiana con un gusto internazionale e contemporaneo.

Il successo è stato tale da spingere il marchio, nel 2020, ad estendere l’esperimento anche al womenswear. Da allora Piombo ha consolidato la sua identità all’interno di OVS, diventando un punto di riferimento per chi cerca capi eleganti, comodi e accessibili.

OVS Piombo autunno inverno 2024-25: layers, texture e tocchi folk

La nuova collezione Piombo per l’autunno inverno è un inno alla versatilità. Massimo Piombo gioca con i layers e le texture morbide, aggiungendo dettagli ispirati allo stile ethno-folk per creare capi che combinano comfort, eleganza e un tocco di modernità.

La palette cromatica abbraccia i colori di tendenza dell’autunno inverno 2024-25, con sfumature calde e neutre come il beige, il verde militare e il marrone, ma non mancano colori accesi come il blu royal e il viola per aggiungere una nota vibrante alla stagione fredda. Tra i pezzi chiave della collezione troviamo capi che riflettono perfettamente il DNA di OVS Piombo: eleganza sartoriale, materiali di qualità e una vestibilità comoda. Vediamo insieme alcuni dei capi principali.

Abito lungo chemisier in denim

Questo abito è un classico rivisitato in chiave moderna grazie all’uso di un mix di cotone, lino e viscosa che gli conferisce una texture morbida e confortevole.

Le maniche lunghe, le tasche con pattina sul petto e la chiusura con bottoni effetto madreperla aggiungono dettagli funzionali, mentre la cintura in vita permette di valorizzare la silhouette in modo naturale. È il capo perfetto per un look casual-chic che si adatta sia a un contesto urbano che a uno più rilassato.

Vestito lungo smanicato, l’attenzione di OVS Piombo alla sostenibilità

Piombo abbraccia la moda sostenibile con questo abito realizzato in viscosa certificata FSC®, ovvero un tipo di viscosa ottenuta da materie prime legnose provenienti da foreste gestite in modo responsabile, secondo i criteri del Forest Stewardship Council (FSC).

Questa certificazione garantisce che la produzione del tessuto non contribuisca alla deforestazione illegale o non sostenibile e che le foreste da cui proviene la materia prima siano gestite in modo ecologico, socialmente utile ed economicamente sostenibile. Il design a costine e il mock neck danno a questo vestito un aspetto contemporaneo, perfetto da abbinare con accessori minimali per un look moderno ed essenziale.

Cardigan over a coste inglesi

I cardigan a coste sono una delle tendenze moda dell’autunno inverno più amate, e Piombo li propone in una versione over con una lavorazione a coste inglesi.

Disponibile in blu o nero, è perfetto per creare look stratificati che offrono calore senza rinunciare allo stile. La vestibilità comoda e le tasche applicate ai lati lo rendono un capo pratico e versatile, adatto sia per il lavoro che per il tempo libero.

Pullover a trecce beige melange

Un capo classico che non può mancare nel guardaroba invernale: il pullover con lavorazione a trecce della nuova collezione OVS Piombo è realizzato in un misto lana, arricchito da acrilico riciclato, che unisce comfort e sostenibilità.

Lo scollo rotondo e i profili rifiniti a coste lo rendono perfetto per outfit casual e caldi, magari abbinato a un paio di jeans flare o a una gonna midi.

Pullover con lavorazione a trecce scollo a V

Disponibile in ben sei colori, tra cui bianco ottico, blu Royal e viola, questo pullover in cotone con scollo a V è un vero passepartout.

La sua semplicità lo rende adatto a ogni occasione, da un look da ufficio a una serata informale con gli amici. Le trecce aggiungono un dettaglio strutturato che dona carattere a un capo basic.

Denim e pantaloni, la versatilità quotidiana

Anche i jeans e i pantaloni fanno parte integrante della nuova collezione OVS Piombo, con tante soluzioni comode e moderne per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile.

OVS Piombo, i jeans crop flare fit

I jeans flare sono tornati di moda, e Piombo li propone in una versione crop con orlo a vivo. Realizzati in cotone elasticizzato, sono disponibili sia in lavaggio chiaro che nero e sono dunque un modello estremamente versatile.

La lunghezza sopra la caviglia e le scoloriture aggiungono un tocco vintage, perfetto per abbinamenti casual con pullover oversize o cardigan.

Jeans skinny fit stretch

Per chi invece preferisce una silhouette più aderente, i jeans skinny fit in misto cotone stretch sono la scelta ideale.

Disponibili in diversi lavaggi, chiaro, medio e scuro, questi jeans offrono una vestibilità perfetta e sono un capo essenziale per ogni guardaroba.

Pantaloni chino cropped con pinces

I pantaloni chino sono un must-have per chi cerca un’alternativa elegante ai jeans. Piombo li propone in versione cropped, con una vestibilità morbida e pinces laterali che aggiungono struttura.

Disponibili in beige o blu notte, sono perfetti per creare look formali o più casual, a seconda degli accessori con cui vengono abbinati.

Le gonne midi della collezione OVS Piombo

Le gonne midi proposte da OVS Piombo per questa stagione sono caratterizzate da un mix di tessuti classici e dettagli moderni, per un look femminile e dinamico.

Gonna midi a ruota sfrangiata

Realizzata in twill di puro cotone, questa gonna a ruota ha un orlo sfrangiato che le conferisce un look rilassato ma elegante.

Disponibile in beige o verde militare, è un capo che si presta a molteplici interpretazioni, abbinabile a pullover oversize o a un blazer per un look più sofisticato.

Gonna midi in principe di Galles

La fantasia principe di Galles è un grande classico del guardaroba autunnale e OVS Piombo la propone in una gonna midi con vita alta e cuciture pinces. Realizzata in tessuto elasticizzato, è perfetta per un look da ufficio sofisticato, soprattutto se abbinata al blazer coordinato.

La collezione Piombo OVS Autunno/Inverno 2024-25 si distingue per la sua capacità di coniugare tradizione sartoriale e innovazione stilistica. Massimo Piombo continua a creare capi che non solo riflettono il suo amore per il classico italiano, ma che rispondono anche alle esigenze delle donne moderne: comfort, versatilità e un pizzico di eleganza senza tempo.