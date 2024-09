L’effetto botox sul viso senza aghi, cos’è il notox

Cos’è il notox skincare e come funziona? Ecco tutte le informazioni sul trattamento senza aghi e punture per un effetto botox!

Sicuramente avrai sentito parlare dell’effetto botox tanto gettonato negli ultimi anni da donne di età differenti. Prendersi cura del propri viso per molte significa anche sfoggiare quanto più a lungo un volto riposato, giovanile, luminoso e ben rimpolpato.

Una buona skincare è sicuramente molto utile, ma non potrà mai permetterti di raggiungere gli effetti del tanto amato botox. Da qualche anno, però, sta andando sempre più in voga il notox, ovvero la skincare che ti permette di ottenere un effetto anti età senza utilizzare gli aghi.

Per una pelle rimpolpata e rassodata, quindi, è possibile fare riferimento a questo tipo di trattamento per nulla invasivo che utilizza ingredienti naturali e biologici. Ecco come funziona il notox!

Notox skincare, cos’è e come funziona

Un alleato di bellezza che ti permette di ottenere i benefici liftanti senza ricorrere ad un medico estetico. Il notox, infatti, può essere effettuato direttamente da casa durante la skincare con l’utilizzo di più prodotti specifici per raggiungere l’obiettivo.

Superati i 30, la pelle del viso inizia a cambiare. Con l’avanzare del tempo si inizia a perdere di elasticità e di tono, motivo per cui è il momento in cui iniziano a comparire i primi segni di invecchiamento cutaneo.

Per una pelle soda e tonica è possibile fare riferimento a dei prodotti specifici che garantiscono un effetto filler sulla pelle anche nell’immediato.

Non tutti lo sanno ma questo trend nasce proprio dai social, le beauty expert hanno iniziato ad usare prodotti ben specifici evitando così di ricorrere al trattamento di chirurgia estetica più in voga del momento.

Nella notox skincare, quindi, non può assolutamente mancare il prodotto a base di acido ialuronico, un ottimo idratante e anti rughe che dona elasticità alla pelle. Fondamentale anche l’utilizzo del retinolo, un ingrediente che permette anche contrastare la comparsa di macchie scure e rughe. Puoi trovare ispirazione dai sieri consigliati per pelli mature.

Per ottenere una pelle più liscia è importante inserire nella skincare un prodotto a base di acido glicolico. Questo ingrediente ti permette di stimolare la produzione di collagene ed elastina nella pelle, motivo per cui va applicato sempre su pelle detersa e asciutta. Più lo utilizzerai, più noterai una pelle levigata e luminosa.

La skincare notox è così composta: come prima cosa bisogna detergere il viso, dopodiché bisogna applicare un tonico, un siero acquoso, un siero gelatinoso, un prodotto specifico per contorno occhi e una crema idratante.