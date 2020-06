Tutti ce lo siamo chiesto almeno una volta: come avere una bella pelle? I giornali, i social network, la televisione ci bombardano di visi e corpi dalla pelle perfetta, tonica, abbronzata, senza imperfezioni. La verità è che in molti casi il make up fa miracoli, ma noi siamo qui per svelarvi come avere una pelle sana e luminosa e come ottenerla senza fondotinta, soprattutto in vista della calda estate che avanza!

Come avere una pelle sana e luminosa

Per ottenere una bella pelle del viso non è necessario ricorrere a trattamenti costosissimi, in molti casi è sufficiente modificare le abitudini sbagliate che spesso portiamo avanti nella quotidianità.

Consigli sulla pulizia della pelle

Sono fondamentalmente tre gli step fondamentali da seguire: esfoliazione, idratazione e accurata pulizia, al mattino e alla sera. Ecco allora qualche consiglio su come tenere pulita e idratata la pelle del viso:

Procuratevi uno scrub o preparatene uno a casa , vi basterà mescolare in un contenitore un po’ di miele, olio d’oliva, sale grosso e qualche goccia di essenza profumata. Esfoliando la pelle con lo scrub andrete ad eliminare tutte le cellule morte , sarà sufficiente passarlo sul viso una volta a settimana;

, vi basterà mescolare in un contenitore un po’ di miele, olio d’oliva, sale grosso e qualche goccia di essenza profumata. Esfoliando la pelle con lo scrub andrete ad , sarà sufficiente passarlo sul viso una volta a settimana; Al mattino lavate il viso con detergenti schiumosi o oleosi (i primi sono adatti a tutti i tipi di pelle, i secondi a chi ha una pelle particolarmente secca); la sera usate struccanti, acque micellari e tonici lenitivi . Mai andare a letto ancora truccate!

(i primi sono adatti a tutti i tipi di pelle, i secondi a chi ha una pelle particolarmente secca); . Mai andare a letto ancora truccate! Idratate il viso con sieri, creme contorno occhi e creme viso. In base alle caratteristiche della vostra pelle potrete scegliere creme in gel o a base più pastosa. In estate sconsigliamo l’uso di creme particolarmente unte, poiché potrebbero risultare troppo pesanti sul viso e non assorbirsi del tutto.

Crema antirughe fai-da-te? Ecco come fare

Come fare per avere una bella pelle attraverso l’alimentazione

Per avere una bella pelle è importante curare anche la propria alimentazione. Ecco alcune semplici regole d’oro da seguire per avere una pelle luminosa ed idratata:

Bere molta acqua e mantenersi idratati conferirà tono ed elasticità alla pelle: avrete bisogno di almeno 8 bicchieri di acqua, tisane o tè verde al giorno;

e mantenersi idratati conferirà tono ed elasticità alla pelle: avrete bisogno di almeno 8 bicchieri di acqua, tisane o tè verde al giorno; Evitate cioccolata e latticini , o comunque riducetene le quantità assunte, poiché rischiereste di ritrovarvi con brufoli e scomode imperfezioni;

, o comunque riducetene le quantità assunte, poiché rischiereste di ritrovarvi con brufoli e scomode imperfezioni; Tenete presente che noci, mirtilli, yogurt greco e carote sono alimenti che stimolano il rinnovo cellulare e contrastano la formazione di radicali liberi.

Come fare per avere una bella pelle? Evita le cattive abitudini

Non solo prodotti di bellezza e alimentazione sana, anche evitare alcune cattive abitudini potrebbe influire sulla salute della vostra pelle. Forse già immaginate di cosa parliamo!

Fumo

Alcool

Smog

Alla sera sarà fondamentale rimuovere tutti i residui di make up e pulire il volto con prodotti anti inquinamento. Non cadete preda della pigrizia e non cedete mai alla tentazione di andare a dormire senza esservi struccate, d’altronde state cercando di ottenere una bella pelle. Imparate a consultare l’INCI, vale a dire la lista degli ingredienti che compongono i prodotti che usate, prediligete quelli naturali, senza sali di alluminio e parabeni; ne troverete sia di target costosi che low cost!

Come avere una pelle sana e bella: consigli sotto l’ombrellone

E infine i nostri consigli per la stagione estiva: il sole e il mare ci aiutano con l’abbronzatura ma spesso provocano effetti collaterali indesiderati. Disidratazione, arrossamento e secchezza della pelle ne sono alcuni esempi, ma l’importante è saper rimediare! Non rinunciate mai a una buona protezione solare e non abbiate paura che non vi abbronzerete: le creme vi proteggeranno solo dai raggi dannosi del sole, potrete acquistarne una o prepararne una fai da te. Al termine della giornata ricordate che l’aloe vera è un’ottima alleata in caso di scottature, grazie al suo effetto rinfrescante e lenitivo. Le creme al mentolo rinfrescano e aiutano ad asciugare le zone grasse e le imperfezioni come brufoli e punti neri.