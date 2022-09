Antiossidanti: gli alimenti che ne sono più ricchi

Quali sono gli alimenti più ricchi di antiossidanti? Ma soprattutto, cosa sono gli antiossidanti e perché sono così importanti per il nostro organismo? Così come sono importanti, per la nostra salute, i sali minerali. Sentiamo spesso parlare di ciò che dovremmo maggiormente introdurre nella nostra alimentazione quotidiana e quello che invece dovremo evitare per non invecchiare precocemente e poter, al contrario, mantenere un aspetto giovane e sano e più a lungo possibile.

Gli antiossidanti sono delle sostanze, molto importanti per la nostra salute, presenti in numerosi alimenti e in grado di apportare numerosi benefici. In questo articolo scopriamo quali alimenti non dovranno mai mancare sulla nostra tavola.

Cosa sono gli antiossidanti?

Gli antiossidanti sono sostanze chimiche che contrastano l’ossidazione di altre sostanze. Il processo di ossidazione produce i radicali liberi, responsabili del danneggiamento delle strutture cellulari dell’organismo, come anche il DNA. Grazie all’alto contenuto di antiossidanti, alcuni alimenti, soprattutto quelli di origine vegetale, sono conosciuti per le loro proprietà anti-cancerogene.

Per assumere la giusta dose di antiossidanti in grado di prevenire l’invecchiamento cellulare, gli esperti consigliano di mangiare ogni giorno almeno cinque porzioni di frutta e verdura; la conseguenza sarà quella di una pelle più bella e più sana. Inoltre, per contrastare la formazione dei radicali liberi è importante limitare l’apporto calorico complessivo e il consumo di sale, grassi, fritture, salumi e carni cotte alla griglia.

Flavonoidi e fenoli

Spesso chiamati anche vitamina P, i flavonoidi sono molto importanti nell’alimentazione in quanto, oltre a svolgere un’effetto antiossidante, favoriscono altre azioni benefiche, come quella sono antivirale, anticancro, antinfiammatoria e antiallergica.

I fenoli sono delle sostanze naturali con importanti proprietà salutistiche, infatti, reagiscono direttamente con i radicali liberi neutralizzandoli. Queste sostanze sono presenti soprattutto nell’olio vergine di oliva.

Vitamine A, C ed E

Queste tre vitamine sono le sostanze antiossidanti vitaminiche più potenti presenti in natura. La loro azione stimola l’attività degli anticorpi, rendono inattive alcune tossine, prevengono e contrastano vari tipi di tumore, come quello allo stomaco, e proteggono l’organismo dagli agenti inquinanti.

Gli alimenti più ricchi di antiossidanti

Gli alimenti antiossidanti non hanno solo la funzione di contrastare l’azione dei radicali liberi ma anche di proteggere il benessere dell’intero organismo, in particolare del cervello, del cuore e dei vasi sanguigni. In questo senso, gli alimenti da preferire sono: