Sali minerali, fonte di salute

Lo sapete cosa c’è alla base dell’alimentazione? I Sali minerali. Non li vediamo, sono praticamente insapore e di conseguenza li teniamo poco in considerazione, ma sono importantissimi perché sono indispensabili per la vita e la salute dell’essere umano; è stimato che essi rappresentino circa il 4-5% del peso dell’individuo. Ovviamente per assumerli non c’è bisogno di fare grossi sacrifici, basta bere molto, mangiare verdura e frutta e magari aiutarsi con qualche integratore. Vediamo insieme quale siano i compiti di queste sostanze.

Permettono ai vari meccanismi del corpo umano di non incepparsi. I numerosi minerali assicurano la crescita e lo sviluppo, la forza alle ossa e lo svolgimento di numerose reazioni chimiche. Rispetto ad altri nutrienti – per esempio i lipidi o i carboidrati – i sali minerali non apportano energia.



Le principali fonti di approvvigionamento sono rappresentate dagli alimenti e dai liquidi che normalmente compongono la dieta e anche i condimenti possono essere considerati come una buona fonte di sali minerali. È utile ricordare che una dieta mista, comprendente varie porzioni di frutta, verdura, cereali e determinate quantità di carni e pesci, è in grado di fornire i sali necessari per il benessere dell’organismo.



Diversamente dalle vitamine, i sali minerali non si alterano né si disperdono durante la cottura o il riscaldamento degli alimenti, anche se in parte possono sciogliersi nell’acqua utilizzata per la cottura. Rispetto ad altre sostanze vitali (lipidi, proteine e carboidrati in particolare), il fabbisogno giornaliero di sali minerali è minimo. Ma vengono continuamente eliminati con il sudore, le urine e le feci, devono essere assunti con una corretta ed equilibrata alimentazione.