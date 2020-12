Mangiare bene e seguire un’alimentazione corretta è fondamentale per sentirsi meglio ed essere più attive. Su Instagram potete trovare tantissime ricette e consigli da parte di specialisti e food influencer.

Ovviamente è importante seguire i consigli degli esperti, ed è per questo che è sempre caldamente consigliato rivolgersi ad un nutrizionista se si vuole cambiare il proprio stile di vita e regime alimentare.

Per tutte coloro che però sono curiose di scoprire, tramite i social network, consigli su ricette, prodotti e alimentazione corretta, sono diversi gli influencer che trattano di questi argomenti.

Marco Bianchi

Cuoco e personaggio televisivo, Marco Bianchi è anche divulgatore scientifico per la Fondazione Umberto Veronesi dal 2008 e ha quasi 400mila followers su Instagram.

Sul suo profilo IG Marco condivide la sua passione per cucina raccontando ai suoi follower come realizzare gustose ricette servendosi di prodotti salutari. Nelle stories, grazie ai box per le domande, Marco Bianchi risponde a dubbi e offre numerosi consigli e suggerimenti per realizzare delle ricette originali ed healthy.

Sofia Bronzato

Sofia Bronzato, originaria di Verona, è un medico chirurgo che si occupa di nutrizione clinica e medicina estetica. Come scrive sul suo sito ha deciso di fare della sua passione per l’alimentazione e la medicina estetica anche il suo lavoro.

Dottoressa e anche influencer. Su Instagram, infatti, Sofia ha quasi 140mila follower. Anche lei, come Marco, condivide consigli per realizzare ricette gustose e salutari. Dalla pasta con ragù speziato di verza e soia ai baci di fungo con robiola e nocciole, sul profilo della dottoressa Bronzato troverete tantissime idee per piatti originali e soprattutto sani.

Michela Dessì, Cr_eative su Instagram

Michela Dessì ha più di 40mila follower su Instagram ed è la fondatrice del blog Cr_eative | mangiapositivo.com.

Cresciuta in Sardegna, con il suo profilo IG ha unito la sua passione per il mondo dei social media a quella per l’alimentazione sana. Michela ha creato anche un hashtag ufficiale, #mangiapositivo, da utilizzare quando ricreate le sue sfiziose ricette.

“Mi informo per informare” ha scritto Michela su suo blog. “Ricordando sempre che siamo quello che mangiamo”.

Mariagrazia Nicolì

La dottoressa Nicolì su Instagram ha 150mila follower. Biologa-nutrizionista e farmacista, è autrice della guida alimentare MARI, metodo alimentare realistico intuitivo.

Anche lei su IG posta diversi consigli su come abbinare in modo sano e corretto i vari alimenti. Inoltre, è sempre pronta a dare consigli e suggerimenti per rimettersi in forma e seguire uno stile di vita salutare.

Martina Donegani, su Instagram Martinalasaluteincucina

Martina Donegani, milanese, è una biologa nutrizionista e su Instagram ha più di 76mila follower. La dottoressa, oltre a pubblicare ricette sane, su IG posta anche diversi consigli e curiosità. Per esempio, parlando del periodo natalizio, lo sapevate un paio di fette di panettone durante le feste non fanno la differenza?

Se non lo sapevate, ci pensa la dottoressa Donegani a spiegarvelo: “Sono le abitudini alimentare tutto l’anno che impattano, non le eccezioni”.