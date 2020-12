L’Italia si divide in due: chi preferisce il panettone e chi preferisce il pandoro. Ma se scegliere il dolce natalizio è questione di gusti, per decretare il migliore in commercio bisogna rispettare diversi canoni oggettivi. Analisi dell’etichetta, test di laboratorio, gusto, rapporto qualità prezzo: è sulla base di questi che Altroconsumo ha stilato la sua classifica.

Un buon pandoro o panettone è anche un regalo di Natale sempre gradito, magari da inserire in una cesta fai da te di grande effetto. Scopriamo insieme la classifica 2020 per orientarci al meglio negli acquisti.

Panettone: al primo posto per Altroconsumo Le Grazie di Esselunga

I panettoni sono stati sottoposti a test di laboratorio ma anche al giudizio di pasticceri e consumatori. A essere premiata la ricetta tradizionale milanese che vuole il panettone basso e ovviamente con uvetta e canditi. Da sottolineare infine come il prezzo: il migliore costa meno di 4,00 €. Il più caro presente nella classifica costa poco meno di 15,00 €.

I primi tre rientrano nella sezione “ottima qualità”, le posizioni dal 4 al 10 “buona qualità”, gli ultimi due “media qualità”.

Ecco la classifica Altroconsumo dei 12 migliori panettoni del 2020:

Panettone basso Le Grazie di Esselunga (voto 73/100, prezzo 3,69 euro) Panettone basso Fior Fiore Coop – ricetta classica (voto 72/100, prezzo 8,96 euro) Panettone milanese Tre Marie (voto 71/100, prezzo 11,45 euro) Panettone Milano di Vergani (voto 67/100, prezzo 14,25 euro) Gran Nocciolato Maina (voto 67/100, prezzo 5,98 euro) Panettone classico Giovanni Cova (voto 67/100, prezzo 9,90 euro) Panettone classico Bauli (voto 63/100, prezzo 5,00 euro) Mandorlato Balocco (voto 63/100, prezzo 5,47 euro) Panettone Carrefour Extra (voto 61/100, prezzo 3,36 euro) Panettone Motta (voto 60/100, prezzo 4,27 euro) Panettone Paluani – ricetta classica (voto 59/100, prezzo 4,24 euro) Panettone Duca Moscati di Eurospin (voto 57/100 prezzo 3,29 euro)

Pandoro: medaglia d’oro a Maina

Altroconsumo ha sottoposto ai suoi test anche i pandori in vendita, ovviamente. Il dolce natalizio veronese ha moltissimi estimatori, soprattutto se non si amano particolarmente uvette e canditi.

Anche in questo caso, i prodotti sono stati analizzati attentamente in ogni loro aspetto: il risultato è un elenco eterogeneo per fascia di prezzo e produzione. L’elenco risulta più breve rispetto a quello dei panettoni perché sono di meno quelli che rientravano negli standard. Nessuno, infatti, rientra nella categoria “ottima qualità”: 7 si attestano sulla “buona qualità” e uno su “qualità media.

Ecco la classifica dei migliori 8 pandori in commercio: