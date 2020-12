I social network ci hanno abituato, giorno dopo giorno, a immagini di eterna giovinezza e perfezione: fotografie di un mondo patinato che esiste soltanto sui nostri telefonini, che elimina imperfezioni e asimmetrie a favore di un solo e unico canone di bellezza. Ma anche nel deserto più desolato possono nascondersi delle oasi inaspettate: questo è il caso di Joan MacDonald, influencer e personal trainer, che alla veneranda età di 71 anni è sbarcata su Instagram con il profilo @trainwithjoan, guadagnando nell’arco di un paio di anni quasi 1 milione di follower.

La storia di Joan MacDonald

Originaria di una cittadina nell’Ontario in Canada, Joan MacDonald, 73 anni, si è avvicinata al mondo del fitness soltanto tre anni fa, quando, dopo aver fatto visita alla madre ricoverata in un centro di cura, ha scelto di abbracciare uno stile di vista più sano. Grazie al sostegno della figlia Michelle, attiva personal trainer nella città di Tulum in Messico, Joan ha iniziato ad allenarsi regolarmente e a seguire una dieta bilanciata.

Un percorso di rinascita

L’esercizio costante, insieme a una nuova sicurezza in sé stessa, hanno permesso a Joan di ritrovare il baricentro della sua esistenza, quel punto di equilibrio in cui le piccole e grandi cose della vita trovano serenamente il loro posto. Nel 2018, forte del suo nuovo equilibrio, Joan MacDonald ha scelto di condividere la sua storia e il suo percorso “di rinascita” su Instagram, dove è approdata con il suo profilo @trainwithjoan.

Joan: “Ho imparato ad abbracciare il mio corpo”

“Il viaggio è stato lungo e non è finito. Ho sopportato pianti e frustrazioni. Ho combattuto la fatica, la rabbia, il dubbio e la paura. Ho imparato ad amare di più, ad abbracciare il mio corpo, ad avere una mentalità aperta e ad andare avanti“, scrive Joan MacDonald in un post su Intragram, testimone della profonda trasformazione avvenuta. “Spero che tutti crediate che il mio viaggio possa essere il viaggio di chiunque“, ha scritto in uno dei tanti post che costellano la sua pagina Instagram. Perché, che sia chiaro, “non si può tornare indietro nel tempo ma lo si può migliorare“.