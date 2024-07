Nanà Italian Heart, 5 capi della nuova collezione da comprare in saldo

Nanà Italian Heart, il brand dal cuore italiano, propone una collezione estiva super trendy: ecco 5 capi da non farsi sfuggire approfittando dei saldi.

La collezione Primavera Estate 2024 di Nanà Italian Heart, celebre per il suo impegno nel combinare tradizione e modernità, incarna l’essenza dell’eleganza italiana. La storia di questo brand affonda le radici nella cultura sartoriale del Bel Paese, con una dedizione particolare alla qualità dei tessuti e alla cura dei dettagli.

Fondato nel 2010, Nanà Italian Heart ha saputo conquistare il cuore delle fashioniste grazie alle sue creazioni raffinate e adatte ad ogni occasione, e per questa stagione estiva offre una collezione che unisce glam e qualità impeccabile. Abbiamo selezionato per te 5 capi da acquistare subito approfittando dei saldi estivi dal 30 al 40%, e da mettere il valigia per le vacanze.

Nanà Italian Heart, la collezione estiva

Ogni collezione del brand è un omaggio alla bellezza del Made in Italy, ed ogni capo combina artigianalità e innovazione. Nanà Italian Heart si distingue per l’eleganza senza tempo delle sue creazioni, pensate per una donna che non si limita a seguire le tendenze moda, ma cerca la raffinatezza.

Con la collezione Primavera Estate 2024, Nanà Italian Heart continua a celebrare la bellezza della moda italiana, offrendo capi versatili e chic, perfetti per ogni occasione. Ecco 5 capi della nuova collezione che in questo periodo trovi in saldo nelle boutique o sul sito del brand.

Vestito lungo stampa floreale

Il primo capo della collezione è un incantevole vestito lungo con stampa floreale smanicato e adornato da volant, uno dei modelli di abiti più in voga dell’estate 2024, con uno spacco sensuale. Questo abito, realizzato in un tessuto leggero e arioso, è perfetto per le giornate estive più calde.

L’eleganza della stampa floreale, altra tendenza moda di stagione, combinata con la freschezza dei colori rende questo vestito ideale per una passeggiata sul lungomare o una cena all’aperto. Per un look estivo chic, abbinalo a sandali flat dorati e una borsa a tracolla in rafia e aggiungi degli orecchini pendenti in oro.

Blusa smanicata in Sangallo

La blusa smanicata in Sangallo è un capo intramontabile che ogni donna dovrebbe avere nel proprio guardaroba. Questo modello, realizzato in puro cotone, offre una freschezza unica e una lavorazione traforata che conferisce a questo capo un tocco romantico e femminile.

La versatilità della blusa permette di creare numerosi outfit, sia casual che eleganti. Indossala con un paio di jeans a vita alta e sandali con zeppa per un look informale ma sofisticato. Per un outfit più elegante, abbinala a una gonna midi in lino e sandali con tacco.

Nanà Italian Heart, il cardigan kimono in raso

Il cardigan kimono in raso damascato è davvero il perfetto connubio tra comfort e stile. Le maniche trequarti e la chiusura con cintura in vita donano al capo una silhouette fluida e femminile. Il raso damascato, con i suoi riflessi lucenti, aggiunge un tocco di lusso, rendendo questo kimono un capo versatile e prezioso.

Indossalo sopra un top semplice e un paio di pantaloni palazzo per un look sofisticato. Completa l’outfit con sandali a tacco alto e una clutch elegante. Per un look più casual, abbinalo a un paio di jeans skinny e ballerine.

Pantalone pareo verde

Il pantalone pareo verde è uno dei must-have della collezione Nanà Primavera Estate 2024. Lungo fino alla caviglia e con un dettaglio di chiusura a bottone, questo pantalone offre una vestibilità comoda e un’estetica rilassata. Il colore verde, fresco e vibrante, richiama i campi e i boschi in estate e si presta a numerosi abbinamenti.

Per un look da vacanza, abbinalo a una semplice canotta bianca e sandali con lacci, tra i modelli di sandali di tendenza per l’estate 2024. Aggiungi un cappello di paglia per un tocco bohémien. Per un outfit da città, scegli una camicia di lino ed espadrillas.

Vestito lungo chemisier

Il quinto capo della collezione estiva Nanà Italian Heart che abbiamo selezionato è un vestito lungo chemisier celeste a righe sottili bicolore, che rappresenta la quintessenza dello stile sofisticato. Realizzato in un tessuto leggero, questo abito presenta una silhouette pulita e versatile, perfetta per diverse occasioni. Le righe sottili bicolore aggiungono un tocco di freschezza e modernità al design classico dello chemisier.

Per un look da ufficio, indossalo con un paio di mocassini e una borsa tote. Per un’uscita serale, scegli un paio di sandali con tacco e una pochette elegante. Aggiungi una cintura in vita, uno degli accessori must-have dell’estate 2024, per esaltare la silhouette e personalizzare l’outfit.

La storia di Nanà Italian Heart

Nanà nasce dalla passione per la moda e dalla volontà di creare capi che rispecchiassero l’arte sartoriale italiana. Fondato nel 2010 in Veneto, il brand ha rapidamente guadagnato popolarità per la qualità dei suoi tessuti e l’attenzione ai dettagli.

Nanà Italian Heart si presenta come “un brand dal cuore italiano”. La scelta del nome Nanà non è casuale, ma riflette un’attenzione ai dettagli e una trasmissione di valori in linea con l’identità del marchio: evoca infatti l’immagine della donna italiana forte, generosa e passionale, come l’icona ispiratrice Anna Magnani.

L’obiettivo di Nanà, rapidamente concretizzato, è stato quello di andare oltre la semplice creazione di abiti, trasformando i propri negozi fisici in luoghi di riferimento per le fashioniste. Non solo punti vendita, ma veri e propri scrigni contenenti collezioni sempre moderne e mai banali, pensate per una donna raffinata e dalla forte personalità.

Ogni punto vendita di Nanà è unico, arredato con pezzi esclusivi che riflettono una ricerca meticolosa anche nell’ambiente. Gli store per il momento sono tutti concentrati al Nord Italia, in Veneto, Trentino, Friuli e Lombardia ma chi vive in altre regioni ha la possibilità di acquistare i capi online sul sito web del brand.

Il marchio racconta una storia di passione per la moda e per l’abbigliamento femminile, disegnato e realizzato con cura, per una donna che vuole distinguersi, sentirsi speciale ogni giorno e vestirsi in modo originale, seguendo un filo conduttore di grazia e buon gusto. Nanà Italian Heart nasce dal serio impegno di chi ha il mondo della moda radicato nella propria tradizione familiare e vive da sempre tra atmosfere sartoriali. I suoi capi raffinati e ricercati, realizzati con la sapienza artigianale del Made in Italy, non passano mai inosservati.