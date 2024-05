3 accessori da avere quest’estate, i tuoi look saranno ancora più cool

L’estate è sempre più vicina, manca sempre meno alla fine della primavera nonostante il clima primaverili in questi mesi si sia visto ben poco in gran parte dell’Italia. Il cambio di stagione per quest’anno è stato un po’ problematico, nonostante ciò però le amanti della moda sono pronte per affrontare l’estate sfoggiando al meglio il loro stile.

Per rimanere al passo con le tendenze, oltre a scegliere i capi di tendenza dell’estate, come ad esempio gli abiti perfetti sia per la primavera che per l’estate, è importante anche arricchire questi look con i giusti accessori.

L’accessorio, che sia una borsa o una semplice cintura, ti permette di personalizzare il look e renderlo ancora più cool e alla moda. Abbiamo selezionato per te i 3 accessori più in voga del momento che stanno prendendo il sopravvento già da ora e che senza ombra di dubbio conquisteranno i tuoi look estivi!

3 accessori da avere assolutamente quest’estate

Gli accessori must have dell’estate son davvero tanti, il look minimal sembrerebbe essere messo per un momento da parte così da lasciare spazio ad outfit più eccentrici e vivaci, dalle nuances accese in perfetto mood estivo.

Il primo accessorio che ti suggeriamo di rimediare quanto prima sono proprio gli occhiali da sole in versione over. Il modello big potrebbe non star bene a chiunque, anzi se hai il dubbio non perdere la nostra guida su come scegliere il modello di occhiali da sole in base alla forma del viso.

Per fortuna, però, i brand propongono modelli over differenti, così da poter essere adattati ad ogni forma del viso. Ovviamente con questi occhiali da sole non passerai inosservata, quindi potresti optare per un classico total black oppure per una lente più colorata e vivace!

Un altro accessorio must have dell’estate è il tanto amato cappello di paglia. Ebbene sì, anche per quest’anno sarà protagonista dei look estivi non solo in spiaggia ma anche in giro per le città. Da indossare di giorno, è perfetto su abiti floreali più eleganti o su look casual come shorts in denim e camicia di lino.

Potrai trovare il cappello che più si avvicina la tuo stile, dalla versione mini a quella più grande e impreziosito da vari dettagli come foulard o scritte ricamate.

L’accessorio che ti metterà in bella vista e potrà arricchire i tuoi look in un solo gesto è la rosa 3D. Ebbene sì, un accessorio diventato virale da applicare su abiti, t-shirt, maglie, cappelli e camicie. Un tocco di romanticismo da dare ai look estivi, la rosa 3D diventerà senza dubbio il tuo accessorio preferito dell’estate!