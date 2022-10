Motivi: i best of del catalogo autunnale 2022

Gioco di fantasie e tessuti grintosi effetto pelle sono alla base della collezione di Motivi 2023. Tanti nuovi arrivi dai design più trendy, gonne longuette e gonne in maglia, giacche biker e jeans a zampa, ma anche abiti da cerimonia e vestiti classici a tubino. Motivi propone un catalogo pieno di novità per una donna che non vuole rimanere nell’ombra.

Cappotti, piumini e giacche

Foto Motivi

Il catalogo di Motivi inverno 2023 mette in primo piano cappotti in misto lana e modelli a vestaglia in panno effetto teddy. I colori variano dal classico nero, al rosa più femminile da abbinare ai colori neutri o alle fantasie in shade tenui e reinventa il denim in chiave elegante.

I piumini fanno sfoggio di eleganti motivi a rombi e impunture, e valorizzano il punto vita stretto grazie alla cintura elastica con fibbia metallica. In nylon o taffetà lucida, ma non solo, si possono trovare piumini in doppiopetto a collo alto e in rosso scuro ideale con jeans in denim scuro.

Non mancano le giacche dalle forme giovanili e grintose, effetto pelle, nere e in stile biker o in forme più chic con fondo peplo da abbinare a stivaletti e anfibi con suola carrarmato.

Vestiti corti, lunghi e tute

Foto Motivi

Non mancano gli abiti nella collezione Motivi abbigliamento autunno inverno 2022-2023. Tubini corti e raffinati, coloratissimi a fantasia o neri con tagli shaping per modellare e snellire le forme. Attillati in maglia nei colori moda di stagione, a righe e con coprispalle coordinato, ideali per occasioni importanti o serate top.

Il vero protagonista dei vestiti lunghi della prossima stagione autunnale sono le fantasie. Spazio a raffinate forme chemisier con stampa geometrica e design più particolari con orlo asimmetrico in un mix di animalier e cuori. Invece, ritroviamo la stampa etnica o disegno astratto, per la tuta Motivi con gamba a palazzo da indossare con sandali alti per uno stile elegante.