Moonlite skin tendenza make-up, l’effetto glow dei tuoi look invernali

Qual è la tendenza del momento in fatto di make up? Ecco la moonlite skin, il trucco che ti permette di sfoggiare una pelle del viso radiosa e alla moda!

I trend parlano chiaro: la moonlite skin è la tendenza make up del momento di cui ti innamorerai anche tu. Rimanere al passo con le tendenze ti permette di scegliere con cura la base del viso e soprattutto le nuances da privilegiare, la moonlite skin è una tecnica ben precisa che mette in risalto l’effetto glow tanto gettonato.

Come ottenere questo effetto luminoso e soprattutto quali sono i prodotti da utilizzare? Ecco perché la moonlite skin è il trucco make up che darà luce ai tuoi look autunnali e invernali!

Cos’è la moonlite skin e come ottenerla? Le beauty tips da non perdere

Da realizzare con l’arrivo delle basse temperature per dare colore a quei look invernali scuri e poco luminosi, il make up gioca un ruolo fondamentale per la riuscita del look e la moonlite skin è una tendenza da non lasciarsi sfuggire.

La moonlite skin è una tendenza make up che amerai senza dubbio se ti ritieni una grande appassionata di illuminanti. Rendere il proprio viso radioso e protagonista indiscusso del look è molto semplice: con questa tecnica di make up il tuo make up non ti lascerà passare inosservata e tu non potrai fare altro che sfoggiare una pelle del viso al passo con le tendenze del momento!

Dopo aver effettuato la classica skincare mattutina, dovrai stendere sul viso un buon primer così da preparare la pelle a ricevere il resto dei prodotti, come il fondotinta e l’illuminante.

La moonlite skin è molto semplice da ottenere: l’obiettivo è ottenere un tono freddo ed elegante, definito sotto certi aspetti di classe e lussuoso.

Non soffermarti solo sul viso, se indossi un look con scollatura a barca, dovrai applicare l’illuminante dal tono freddo anche su collo e clavicole. L’effetto sarà estremamente elegante e di certo non ti farà passare inosservata se deciderai di concludere con un trucco labbra nude e un trucco occhi più intenso e deciso.

In alternativa puoi optare per un semplice make up no make up e ottenere un look da giorno versatile perfetto anche per la sera. Se non sai come trasformare un make up da giorno in un make up da sera, non perdere i nostri preziosi consigli di bellezza!

Il glow ottenuto con questo tipo di tecnica è molto più raffinato, il finish freddo potrebbe non star bene a tutte quindi è importante valutare bene i punti da mettere in evidenza sul viso. Non perdere il tutorial su come applicare l’illuminante viso in maniera corretta!