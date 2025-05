Fatti conquistare dal mix & match, segui la tendenza e crea abbinamenti chic con il piumino smanicato

Ecco come abbinare il piumino smanicato con idee e consigli per indossare questo capo spalla in modo originale seguendo il proprio stile.

In primavera o in autunno, insomma durante le mezze stagioni, il piumino smanicato è uno dei capi più versatili e comodi da indossare. Il motivo è molto semplice, perché permette di completare l’outfit in modo funzionale.

Si tratta di un tipo di abbigliamento davvero strategico che protegge dal freddo senza risultare troppo pesante e allo stesso tempo è abbastanza leggero quindi non necessita di essere tolto. Ma come abbinare il piumino smanicato? Vi diamo alcune idee di abbinamenti per mixare gli outfit ed essere sempre alla moda.

Mix & match: abbinamenti con il piumino smanicato

Dal momento che può capitare di non sapere cosa indossare quando le temperature oscillano ecco che il piumino smanicato diventa il capospalla ideale. D’altronde lasciarsi ispirare dalla tecnica del layering è fondamentale per evitare di sudare o morire dal freddo. Infatti abbiamo già visto al proposito come vestirsi in primavera senza congelare o sudare.

Durante il periodo del cambio di stagione che va dall’inverno alla primavera e dall’estate all’autunno abbigliarsi con un bel piumino smanicato è di tendenza, si possono sfoggiare capi e modelli di tutti i tipi, cortissimi o lunghi, e creare dei look molto sofisticati e personalizzati. Volete degli esempi?

Smanicato lungo leopardato

Lo smanicato lungo con fantasia animalier leopardata MOMENT-FN in vendita da Freaky Nation su Zalando si abbina perfettamente ad un outfit total black. Pantaloni neri e golfino di cotone a collo lungo si indossano con disinvoltura e sono molto eleganti ma se volete rendere speciale il vostro look non dovete avere paura di osare. Quindi potete anche scegliere uno dei jeans da indossare prima dell’estate.

Piumino smanicato con cintura

Altra soluzione è un piumino smanicato corto in colore verde con colletto alla coreana come QUILTED SHORT VEST venduto da Bubbleroom e spedito da Zalando, ha una chiusura con bottoni e la lavorazione trapuntata sottile lo rende ideale da abbinare non solo alla gonna di jeans ma anche a un tailleur color panna dalle linee squadrate. Il tocco di stile è dato dalla cintura.

Piumino smanicato corto

Infine ecco una altro esempio di outfit con lo smanicato, tra i piumini di tendenza della stagione adatto per creare look molto versatili. Questo capo che riscuote tanto successo soprattutto tra le giovanissime consente di avere un capospalla sportivo che ben si adatta anche a completare al meglio l’outfit con tubino, un abito lungo o una gonna a campana con fantasia floreale.