Nel tuo guardaroba primaverile dovrà esserci almeno una gonna di jeans

La gonna denim è di tendenza per la primavera 2025. Ecco i modelli più richiesti e come indossarla per look impeccabili!

Per un look primaverile da giorno impeccabile non potrà mancare lei: la gonna denim. Torna ad essere di tendenza per la primavera, sarà protagonista di innumerevoli outfit da sfoggiare in occasioni diverse.

Dall’appuntamento con le amiche per un giro in città al look da ufficio casual e non eccessivamente formale, indossare la gonna denim ti permetterà di ottenere look alla moda e decisamente perfetti per la stagione.

Gonna denim, la tendenza della primavera di cui ti innamorerai

Se non ne hai mai avuta una nel tuo armadio, devi subito correre ai ripari. Brand e maison di alta moda propongono nella loro collezione primavera estate gonne di jeans dal gusto raffinato e chic, così da poterle indossare in occasioni diverse.

La gonna midi longuette è sicuramente il modello più ricercato del momento. Da indossare in total denim in contrasto con accessori neri o colorati oppure con sneakers e classica t-shirt bianca per un tocco più casual e sbarazzino, potrai sfoggiare la tua gonna midi con blazer oversize, trench o capispalla di tendenza.

Un must anni Ottanta è sicuramente la mini gonna di jeans, la versione più chic della primavera estate 2025 è total white. La gonna bianca in denim è la tendenza della primavera che vorrai indossare in diverse occasioni, potrai abbinarla a scarpe basse come ballerine, mocassini o mules, altrimenti andranno bene anche con delle sneakers di tendenza per un look più comodo.

I modelli più amati della bella stagione sono ricchi di dettagli particolari. Non mancano le applique floreali e le versioni asimmetriche per un tocco più raffinato; il modello con le pieghe, invece, è l’ideale per chi è alla ricerca di un look più giovanile.

Lo spacco è un dettaglio che non passa inosservato. Molte delle gonne di jeans di tendenza hanno questa caratteristica che le rende ancora più belle da indossare. Perfette con stivali di mezza stagione, sneakers o décolleté, indossa la gonna di jeans con spacco anche nelle occasioni più importanti.

Concludi il look con una camicia elegante, un blazer e una mini bag total black!

Se desideri donare al look un tocco più casual, opta per la gonna in denim balloon, una versione più fresca e leggera da sfoggiare anche in estate.