Come vestirsi in primavera senza congelare (e senza sudare): I segreti per un look perfetto durante il cambio di stagione

Vestirsi in primavera non è mai stato così semplice, ecco come ottenere un look perfetto per evitare di sentire troppo caldo o troppo freddo!

La primavera è finalmente arrivata, le temperature si fanno più alte e di conseguenza è possibile iniziare a sfoggiare outfit primaverili più freschi e leggeri. Nonostante ciò, però, al mattino e verso la sera le temperature potrebbero scendere, quindi è importante capire come vestirsi in primavera senza né congelare né sudare.

Il look perfetto durante il cambio di stagione lo ottieni seguendo alcune regole. Ecco quali!

Come vestirsi in primavera senza congelare e senza sudare?

Con l’arrivo delle giornate primaverili ti sarai sicuramente chiesta come poterti vestire per evitare di sentire troppo freddo o di sudare durante il giorno.

Le temperature ballerine non aiutano di certo a capire come vestirsi, ma se segui alcune regole potrai ottenere un look impeccabile perfetto per la primavera.

Dopo aver effettuato il famoso cambio di stagione e aver fatto un po’ di decluttering nel tuo armadio, a proposito ti consigliamo di provare a vendere i tuoi capi usati su Vinted, dovrai capire come creare look primaverili per il giorno o per la sera.

La prima regola è di vestirsi a strati, quindi evita di indossare un capo d’abbigliamento che non puoi togliere qualora dovessi iniziare a sentire caldo. Prima di scegliere il look da indossare valuta bene la temperatura del giorno. Dopodiché dovrai scegliere una maglia a maniche lunghe che non sia troppo pesante e un cardigan da avere sempre con te nel caso in cui dovesse iniziare ad esserci vento freddo.

Quindi, scegli un cappottino leggero, come un classico trench color cammello o total black, da indossare al mattino quando esci di casa. Con il cardigan sotto, al suo posto puoi usare anche un semplice blazer, potrai mettere da parte il trench durante l’ora di pranzo, momento in cui solitamente fa più caldo.

Al posto di una maglia a maniche lunghe, se le temperature sono abbastanza alte, ti consigliamo di optare per una t-shirt da abbinare anche a un blazer oversize. Evita i tessuti sintetici, in questo modo eviterai di sudare e di sentire ancora più caldo.

Per quanto riguarda gli abiti, invece, puoi indossarli con un collant leggero velato oppure scegliere di sfoggiarli senza calze ma con uno stivale lungo perfetto per la mezza stagione. Ultima regola: porta sempre con te un foulard, potrebbe tornare utile per riparare il collo dal vento!

Con questi consigli potrai ottenere un outfit primaverile perfetto che non ti farà né sudare né sentire freddo!