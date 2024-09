Come vendere su Vinted in poche e semplici mosse

I consigli da seguire su come vendere capi usati su Vinted! Ecco come riuscire a guadagnare con il second hand.

Ogni volta che c’è un cambio di stagione bisognerebbe fare un bel decluttering prima di metter via i vestiti della stagione appena passata e riempire nuovamente il guardaroba con i capi d’abbigliamento destinati alla stagione in corso.

Il decluttering ti permette di ottenere più spazio e soprattutto fare una selezione di tutti quei look che ormai non sfoggi più da anni. Il metodo migliore per liberarsi degli indumenti è vendere su Vinted.

Come vendere capi usati su Vinted? Ecco i consigli da seguire per riuscire a ricavare qualcosa dai propri abiti!

Vendere su Vinted, i consigli da seguire

Innanzitutto devi sapere che vendere su Vinted è semplicissimo e può farlo chiunque. La prima cosa che dovrai fare è fare la selezione degli abiti che vorrai dare via, ovviamente ti consigliamo di mettere in vendita capi d’abbigliamento che non siano eccessivamente rovinati.

Quindi scarica l’applicazione sul tuo smartphone e crea il tuo account inserendo i dati richiesti. Dopo la creazione dell’account potrai iniziare a caricare il tuo guardaroba. Segui dei semplici consigli per far sì che il tuo capo d’abbigliamento possa attirare l’attenzione delle persone.

Posizionati in un luogo della casa luminoso, dopodiché inizia a scattare il tuo abito da mettere in vendita senza riprendere altri oggetti. In questo modo verrà messo in risalto e l’attenzione sarà tutta su di lui. Cerca di scattare foto da più angolazioni, poi caricale sul tuo profilo Vinted.

Scrivi di cosa si tratta e del motivo per cui lo vendi, non mentire sulle sue condizioni e decidi un prezzo. Se non sai a quanto rivenderlo, puoi sempre dare un’occhiata agli altri pezzi simili su Vinted e prendere una decisione. Ricorda che le persone potrebbero fare un’offerta, cerca di andare incontro quanto più possibile cercando, però, di non allontanarti troppo dal prezzo proposto inizialmente.

Una regola molto importante è quella di caricare pezzi che siano adatti alla stagione attuale. Se è autunno e pubblichi un crop top estivo, probabilmente le vendite resteranno sempre a zero. Non caricare troppi articoli nello stesso momento, anzi meglio farlo in più giornate.

Dopodiché, nel caso in cui tu sia riuscita a vendere un prodotto, è importante curare la confezione per la spedizione. In questo modo avrai molte possibilità di ricevere una recensione positiva dal tuo acquirente.

Inoltre, non dimenticare di lasciare una recensione post vendita sul profilo di chi ha acquistato, in questo modo l’altra persona sarà più propensa a lasciare una recensione sul tuo profilo!