3 jeans di tendenza che vorrai indossare prima dell’arrivo dell’estate

Prima dell’arrivo dell’estate e, quindi, delle alte temperature, bisogna mettere nel guardaroba i jeans di tendenza più belli da indossare in ogni occasione.

I jeans sono un capo versatile da poter abbinare a tutti i capi d’abbigliamento, quindi se non sai cosa indossare per il tuo look da giorno, sfoggia i tuoi jeans preferiti del momento e scegli il resto dell’outfit in base al look che desideri ottenere.

Se, ad esempio, desideri ottenere un look elegante, opta per un abbinamento con blazer, camicia e scarpe con il tacco; altrimenti, opta per una crop top, una sneakers comoda e pratica da indossare tutto il giorno e una giacca di jeans per concludere il look.

Puoi anche creare un look chic con un tocco casual e sbizzarrirti come meglio credi. Insomma, i jeans si possono indossare con tutto, commettere errori sembra quasi impossibile.

Ma quali sono i jeans di tendenza da avere nel guardaroba primaverile? Ecco 3 modelli da acquistare subito!

A gamba ampia

Non passano mai di moda i jeans a gamba ampia, come i famosi jeans a palazzo, specialmente se a vita media – alta perfetti per tutte le body shape. Uno stile che oscilla tra l’eleganza e la praticità, i jeans a gamba ampia li puoi indossare con tutte le scarpe del momento, come décolleté con il tacco o sneakers basse e colorate, e sfoggiarli in ogni occasione.

Eleganti al punto giusto, i jeans bootcut tornano di tendenza

Un tuffo nel passato, precisamente negli anni Duemila, con i jeans bootcut, i pantaloni svasati dal ginocchio in giù più aderenti, però, sulle cosce. Questo modello di tendenza sancia la figura e rende otticamente le gambe più lunghe; se si è bassi e si desidera ottenere questo effetto, è importante indossarli con una scarpa a punta o comunque con un tacco importante.

I bootcut potrebbero non piacere a tutti i body shape in quanto mettono in risalto la parte alta delle gambe, quindi le cosce. Se ami rimanere al passo con le tendenze e desideri valorizzare la tua silhouette, questo è il jeans perfetto per te!

Il ritorno dei jeans baggy

Ami i look casual dal tocco trasandato? Il jeans baggy torna di tendenza per la primavera 2025. Da indossare anche con camicie e pochette, questo tipo di jeans è versatile e si adatta a ogni occasione.