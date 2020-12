I doni sotto l’albero, il profumo dei biscotti appena sfornati e la neve che imbianca le cime delle montagne, ma la magia del Natale è anche nei messaggi di augurio che ogni anno ci scambiamo con le persone a noi care. Se anche voi desiderate personalizzare i vostri auguri, ma il “fai da te” non è esattamente il vostro forte, ecco che in vostro aiuto accorrono alcuni siti perfetti per creare biglietti di Natale inaspettati e con un tocco di originalità.

Artifact Uprising

I biglietti di Natale di Artifact Uprising sono caratterizzati da un design minimalista e sofisticato: l’azienda è stata fondata da due sorelle che sono anche fotografe professionisti. La collezione natalizia comprende più di 50 modelli di biglietti originali stampati su carta riciclata al 100%. Sono disponibili anche biglietti stampati su pellicola e scritti a mano.

Papier

Papier è negozio di cartoleria e carta speciale con sede a Londra, uno scrigno di dolci biglietti di auguri, inviti e articoli di cancelleria personalizzati, davvero originali.

Society6

Se siete alla ricerca di un augurio dalla veste ancora più elegante, la colorata collezione di carte originali di Society6, realizzata da artisti indipendenti di tutto il mondo, è quello che fa per voi.

Etsy

Dai modelli al computer fai-da-te ai paesaggi invernali dipinti a mano, alle illustrazioni kitsch, Etsy è la perfetta destinazione per uno shopping da sogno per ogni tipo di biglietto di auguri che possiate immaginare.

Vistaprint

Potreste aver utilizzato Vistaprint per progettare il vostro primo set di biglietti da visita, ma è anche un ottimo posto per ordinare cancelleria personalizzata e biglietti di auguri. In aggiunta al biglietto, potete anche prendere una tazza da caffè o un calendario con design coordinato, che risponda al vostro gusto e alla vostra fantasia.

Paperless post

Può sembrare un ossimoro, ma Paperless Post vende anche una vasta gamma di carte stampate. Attraverso il sito web, avrete modo di personalizzare tutto ciò che riguarda la carta, dal font alla spaziatura. Dopo aver creato la carta, potete scegliere di inviare sia copie cartacee che elettroniche, così da avere la versione più adatta per ognuno dei vostri cari.

Minted

Minted offre una serie infinita di prodotti di design creati da una rete di artisti indipendenti. Sono eleganti, di alta qualità e personalizzabili, con opzioni di foto, stampa tipografica e stampa a caldo. C’è anche una linea di biglietti ornamentali con tanto di scintillanti fiocchi di neve e nastro per appenderli.

Postable

Fatti a mano, riciclabili al 100% e realizzati a New York, i biglietti d’auguri Postable presentano una vasta gamma di fantasie e illustrazioni. Potete scegliere i modelli da loro proposti e personalizzarli a vostro piacimento per timbrarli e spedirli in ogni angolo del pianeta.

The Met Store

Il negozio online del Metropolitan Museum of Art offre una sorprendente selezione di biglietti di auguri ispirati all’arte e ai grandi maestri della pittura mondiale. Dalle stampe di nature morte a scene storiche e dipinti stagionali, potrete scegliere tra decine di proposte differenti per un biglietto d’auguri elegante e altamente suggestivo.

Moo

Oltre ad avere un nome carino e accattivante, Moo consegna rapidamente carte per inviti, note di ringraziamento e cartoline in tutto il mondo. Ogni opzione personalizzabile viene stampata su supporti robusti e lucidi in una gamma di modelli freschi o originali.