I migliori prodotti make-up: le novità di Ottobre 2022

Tacita regola universalmente nota è quella che prevede la percezione dei primi mesi autunnali come il vero ed unico inizio del nuovo anno: un modo infallibile per aprire la porta a sane abitudini e porsi propositi da perseguire con rinnovata energia. E perché non farlo con un occhio alle maggiori tendenze make-up dell’autunno/inverno?

Con la puntualità che ci contraddistingue, cogliamo dunque la scusa per presentarvi le nostre novità preferite del momento!

MULAC Cosmetics: Maleducata Palette By Achille Lauro

Foto Credits | Mulac Cosmetics

Non crederete ai vostri occhi, eppure è tutto vero: Mulac e Achille Lauro hanno davvero dato vita ad una collezione make-up in edizione limitata! Pare che il cantante abbia prestato il suo volto per il lancio della capsule “Maleducata by Achille Lauro“, una collezione dall’animo glam-rock dai prodotti multiuso diversi nei finish e nelle texture, pensata per ricreare un make-up look che incarni quanto più possibile il concetti di genderless e fluidità.

La variopinta Palette Maleducata è composta da pigmenti pressati e contiene infatti 12 colori tra opachi, metallici cangianti ed intensi: un prodotto che racchiude e rappresenta appieno anche il manifesto Mulac #SHOWYOURART, il quale invita ad essere ed esprimere sé stessi senza paura di mostrarsi al mondo.

ROAR: Rock ‘n Roar, prodotti multifunzione per occhi, labbra e guance

Foto Credits | ROAR

Ecco una buona nuova che esaudirà pienamente il desiderio di novità di ogni make-up addicted: vi presentiamo ROAR, un brand svizzero nascente che ha come concept il “Make-up Agile e Multi-Funzionale”, ossia la prospettiva di creare prodotti alla portata di tutti, in grado di esaltare la naturale bellezza di chiunque li utilizzi.

Il primo di questi, infatti, si adatta senza problemi ad occhi, guance e labbra con una varietà di nuances che prevede 24 diverse tonalità da mixare, sfumare e sovrapporre diversificate nei finish. La loro texture è rivoluzionaria: si tratta di una formula “Cream-to-Powder” a lunga tenuta che si adatta perfettamente a tutti i tipi di pelle, etnie ed età.

Il brand introduce inoltre un’ennesima novità, esclusiva nel settore beauty. Parliamo del “Connected Packaging”, un approccio moderno che sfrutta i dispositivi mobili per attivare tutta una serie di funzionalità innovative e contenuti esclusivi.

KIKO: BlueMe matita labbra Long Lasting

Foto Credits | KIKO

Abbiamo ampiamente visto come il trucco labbra stia pian piano riacquistando la sua originaria centralità, grazie anche a make-up trend dal forte sapore anni ’90/200. Come creare un Overlining a regola d’arte? Le recenti matite labbra targate KIKO MILANO offrono una buona soluzione.

La collezione autunnale, creata in modo sostenibile per la tutela e salvaguardia degli oceani, risultano scorrevoli e scriventi sfoggiando al contempo una tenuta invidiabile.

FABY: Smalto per unghie Lucky Star

Foto Credits | FABY

Le tendenze manicure più cool della stagione vedono, come da tradizione, i colori intensi e profondi in vetta: accorrono perciò gli smalti della nuova collezione FABY STELLAR, composta da sei nuances luminose la cui speciale formulazione è pensata per rispettare la salute dell’unghia, del pianeta e delle persone garantendo massima durata e coprenza.