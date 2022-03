Addio Bad Hair Day: ecco i migliori prodotti per capelli crespi

Quella dei capelli crespi è una condanna che affligge quasi ogni donna: non si tratta infatti solo una sfortunata questione genetica, alte temperature e umidità non perdonano davvero nessuna, nemmeno coloro le quali sono appellate come fortunate grazie ai loro capelli lisci.

Come porre rimedio a tale spiacevole ma ricorrente seccatura? Introducendo nella propria hair-care routine i migliori prodotti per capelli crespi in circolazione, che possano scongiurare per sempre la temuta evenienza di uno dei cosiddetti “bad hair day”, i quali sappiamo tutti essere noti per presentarsi puntualmente nel momento meno opportuno possibile.

Olaplex Bond Smoother, il miracolo fatto trattamento

Chi, oramai, non ha mai sentito parlare di Olaplex? Non potevamo dunque che aprire questa top 3 con il notissimo Bond Smoother di Olaplex, appunto, il quale promette di neutralizzare gli effetti negativi di colorazione e decolorazione, riparandone i danni, come anche di stiratura e permanente, a partire dalla prima applicazione.

Proprio come i prodotti a base di cheratina, esso rinvigorisce e migliora struttura ed, ovviamente, aspetto esteriore dei capelli crespi colorati, conferendo loro una brillantezza duratura.

Ottimi anche shampoo e balsamo dello stesso brand, sicuramente da provare. Per capelli fini e danneggiati però, meglio unire trattamenti come questi a ottimi integratori per capelli.

MaroccanOil Oil Treatment

Il trattamento MoroccanOil è un prodotto atto al condizionamento, ma anche allo styling ed al finishing. Esso porta in alto i benefici dell’olio di Argan, celebre in tutto il mondo, come suo ingrediente principale. Tale trattamento multi-azione è utile a districare i capelli, controllare l’effetto crespo e velocizzare inoltre il tempo di asciugatura.

Esso, proprio come un classico olio per capelli, può essere utilizzare sia su chioma bagnata che asciutta: nel primo caso si applica da metà lunghezza sino alle punte come base per lo styling, preparando il capello alla seguente asciugatura tramite phon. Nel secondo caso, invece, si applica sempre da metà lunghezza alle punte al fine di lisciare i capelli eliminando il crespo e facendo da scudo agli agenti esterni, inclusi sole e vento. Il risultato? Capelli brillanti a lungo.

John Frieda Frizz-Ease, siero rinforzante per capelli

Pensavate esistessero solo sieri viso? La risposta è ovviamente sorprendente: concepito come prodotto finalizzato a capelli molto spessi ed estremamente crespi, il Frizz-Ease di John Frieda elimina il crespo, lisciando ed idratando la chioma mentre la protegge dall’umidità e dal calore. I capelli sono subito più luminosi, setosi e morbidi. Esso va semplicemente applicato uniformemente sulle lunghezze bagnate, senza poi il bisogno di risciacquare.