Regali di Natale, i migliori prodotti beauty da acquistare su Lookfantastic

A Natale Lookfantastic, uno dei siti online di make up più amati dagli appassionati di bellezza, offre una selezione di regali irresistibili, perfetti per sorprendere le persone a cui tieni. Fondato nel 1996, il brand è cresciuto fino a diventare il rivenditore di bellezza numero uno in Europa. Su Lookfantastic puoi trovare oltre 14.000 prodotti da più di 350 marchi, che spaziano dalla cura dei capelli alla skincare, dal make up agli accessori. Con l’apertura del sito in italiano ora tutti possono accedere facilmente a tutte le offerte.

Inoltre, con acquisti superiori a 50 euro la spedizione è gratuita e in questo periodo ci sono sconti fino al 40%, il che rende l’esperienza di shopping ancora più conveniente! Ecco cinque tra i migliori prodotti beauty che trovi su Lookfantastic, e che non possono mancare sotto l’albero di Natale quest’anno.

1. Lookfantastic, il set occhi Estée Lauder da regalare a Natale

Per chi ama un make-up ammaliante e vuole far sembrare gli occhi più grandi con il trucco, il set Estée Lauder Enchanting Eyes è il regalo perfetto. Questo set in edizione limitata contiene due mascara Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara in “Extreme Black”, uno nella versione full-size (8 ml) e uno da viaggio (2,8 ml), ideali per avere ciglia piene di volume, lunghe e perfettamente separate.

Completano il set due matite kajal (una nera e una crema) che permettono di creare un sia un trucco occhi definito che uno smokey eyes perfetto. Un set ideale per chi ama sperimentare con il trucco occhi e ottenere uno sguardo intenso e seducente.

2. Il set di gloss Lancôme su Lookfantastic, idea regalo di Natale

I gloss labbra sono sempre un regalo gradito, e il set regalo Lancôme Juicy Tubes è sicuramente una scelta vincente. Questo set contiene tre dei gloss più iconici del brand, che offrono un colore brillante e una lucentezza irresistibile. Ogni gloss, con il suo profumo delicato, idrata le labbra fino a 4 ore, lasciandole morbide e piene.

Con tonalità come “Miracle”, “Magic Spell” e “Spring Fling”, questo set è perfetto per chi ama un look fresco e luminoso durante tutto il giorno. Inoltre, il packaging compatto lo rende perfetto da portare sempre con sé!

3. Lookfantastic Christmas Beauty Present

Se vuoi fare un regalo di Natale davvero speciale, il Christmas Beauty Present di Lookfantastic è la scelta giusta. Con un valore di oltre 190 €, questo cofanetto in vendita a soli 36 € contiene una selezione di 7 prodotti di brand top come Elemis, Olaplex e Iconic London.

Tra i prodotti inclusi ci sono il primer idratante Elemis Superfood Glow, l’illuminante Iconic London Lit and Luminous, e l’Olaplex No. 3 Hair Perfector, perfetto per chi ama prendersi cura dei propri capelli. Il set offre una varietà di prodotti che permettono di creare una routine beauty completa, ed è un’ottima scelta per chi vuole fare un regalo che unisca skincare e make-up di alta qualità.

4. Il set di pennelli per il trucco

Il set di pennelli da trucco Real Techniques Wrapped In Glow Brush + Sponge è il regalo di Natale perfetto per un’amica appassionata di make-up. Questo set contiene 9 pezzi di alta qualità, tra cui pennelli per il viso, per gli occhi e una spugnetta per il trucco, perfetti per sfumare fondotinta, correttore, ombretti e tanto altro.

La spugnetta Miracle Complexion è ideale per applicare fondotinta e correttori, mentre i pennelli come il Setting Brush e l’Expert Face Brush sono ottimi per ottenere una base perfetta e uniforme. Questo set è perfetto per chi cerca accessori da make-up professionali che rendano ogni applicazione più semplice e precisa.

5. Lookfantastic, il regalo di Natale per lui

Se stai cercando il regalo di Natale perfetto per lui, su Lookfantastic trovi la confezione regalo Hugo Boss Boss Bottled Eau de Toilette, una scelta elegante e sofisticata. Questo set contiene la fragranza Hugo Boss Bottled nella versione full-size (100 ml) e un comodo spray da viaggio (10 ml), perfetto per portare la fragranza con sé in ogni occasione.

Il profumo fruttato e legnoso si apre con fresche note di mela e si sviluppa su un cuore speziato di cannella e geranio, per concludersi su una base calda e legnosa. Un regalo ideale per chi ama le fragranze ricche, eleganti e con una nota di classe.

Un bonus per gli amanti della bellezza: The Box

Se vuoi davvero fare un regalo di Natale esclusivo, perché non pensare a un abbonamento a The Box di Lookfantastic? Con un abbonamento annuale da 12 mesi a soli 17 € al mese, ogni mese ricevi 6 cosmetici essenziali del valore di oltre 50 €, tra cui prodotti per la skincare, il make-up e la cura dei capelli. Inoltre, come abbonato, ottieni il 15% di sconto sulla Christmas Collection, un’occasione perfetta per fare scorta di regali o coccolarsi con nuovi prodotti!

Lookfantastic offre una selezione di regali di Natale beauty pensati per tutti i gusti e le esigenze, dalle confezioni regalo ricche di prodotti iconici alle opzioni più esclusive. E con gli sconti fino al 40% e la spedizione gratuita per ordini superiori a 50 €, è il momento perfetto per fare acquisti natalizi senza stress. Con un regalo di Lookfantastic porterai un sorriso sul volto di chi ama prendersi cura di sé!