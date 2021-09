Tutte abbiamo i pennelli per il trucco, ma come usarli? È fondamentale, ovviamente, conoscere le funzioni di ogni pennello in modo tale da sfruttare a pieno le potenzialità del proprio set di pennelli. Imparare come usare i pennelli da trucco professionali non è difficile, ma richiede perlomeno un minimo di preparazione e una certa dimestichezza con la forma e il materiale di ciascuno dei propri pennelli da make up. Da come si usa il pennello da fondotinta a come usare il pennello da sfumatura, ecco la nostra guida su tutti i pennelli da trucco, sia per il viso che per gli occhi!

Pennello per fondotinta, come si usa

Foto www.sephora.it/

Cominciamo col dire che esistono vari tipi di pennello per applicare il fondotinta, da scegliere in base alla texture del prodotto utilizzato e a seconda dell’effetto che si vuole ottenere sul viso.

Il più in voga è il pennello a lingua di gatto per fondotinta , dalla forma particolare che aiuta la stesura dei prodotti molto liquidi sul viso e consente di ottenere una discreta coprenza.

, dalla forma particolare che aiuta la stesura dei prodotti molto liquidi sul viso e consente di ottenere una discreta coprenza. Il miglior pennello per fondotinta in mousse è il duo fibre , per una base trucco molto naturale.

, per una base trucco molto naturale. Il pennello a setole piatte è ottimo per chi desidera una coprenza maggiore.

Pennello a ventaglio per il make up, come si usa

Foto www.sephora.it

Questa tipologia di pennello è meno comune, ma ugualmente molto utile. Molte donne si chiedono a cosa serve il pennello a ventaglio per il make up? Questo genere di pennello è l’ideale per applicare i prodotti in polvere nell’area zigomatica, grazie alla sua forma che consente una stesura precisa e simmetrica. Il pennello a forma di ventaglio è perfetto per il bronzer e può rivelarsi un valido alleato anche per la realizzazione di un leggero contouring. Inoltre, il pennello da trucco a ventaglio è utile per l’illuminante, che va applicato sugli zigomi, sul ponte del naso e sull’arco di Cupido.

Il pennello da cipria

Foto www.nablacosmetics.com

Il pennello per la cipria va scelto con cura. Questo prodotto di make up, infatti, è fondamentale ai fini di fissare al meglio la base trucco e di farla durare più a lungo nel tempo. Il pennello dalle setole fitte riesce a raccogliere la giusta quantità di prodotto senza disperderlo. In sostanza, il miglior pennello da cipria è molto ampio per riuscire ad applicare il prodotto su tutto il viso in pochi semplici gesti.

Come usare il pennello da blush

Foto evecosmetics.it

Anche in questo caso, esistono molteplici possibilità di scelta suggerite dai brand professionali. Il pennello per blush in polvere ha forma bombata e leggermente angolata per riuscire ad applicare il prodotto e sfumarlo con molta semplicità, evitando così l’effetto macchia sul viso. Il pennello per il blush in crema migliore è il duo fibre, poichè questa particolare composizione del pennello agevola la stesura del prodotto che altrimenti risulta piuttosto difficile da far fondere con la pelle. Molto spesso, il pennello per terra e blush è lo stesso nei set di pennelli disponibili sul mercato, ma non mancano proposte differenziate e pensate ad hoc.

Come lavare i pennelli da trucco

Mantenere i pennelli puliti è uno step fondamentale per la cura del proprio viso. Lavarli è molto semplice:

Bagna le setole del pennello con dell’acqua tiepida;

utilizza il sapone di Marsiglia e massaggia per rimuovere l’eccesso di make-up e polvere;

e massaggia per rimuovere l’eccesso di make-up e polvere; risciacqua e rimuovi il sapone completamente;

per far asciugare i pennelli, lasciali su un piano fino a completa asciugatura.

Pennelli per il trucco occhi, come usarli

Sono tanti e sono quelli che suscitano più dubbi nelle beauty addicted: quali sono i pennelli trucco occhi indispensabili e come si usano? In realtà, non è necessario averli tutti, ma è sufficiente procurarsi un pennello applicatore, un pennello per sfumare l’ombretto e un pennello sottile di precisione.

Foto kikocosmetics.com

Foto www.sephora.it

Il pennello da sfumatura è più grande del pennellino che funge da semplice applicatore e presenta setole fitte e morbide. Il pennello va utilizzato nella piega esterna dell’occhio con movimenti circolari per sfumare al meglio i vari ombretti che si adoperano per la realizzazione di uno smokey eyes intenso o semplicemente di un trucco occhi che prevede più colori.

Foto www.sephora.it

Il pennello per occhi a penna serve per applicare l’ombretto sulla palpebra mobile in modo preciso e può essere utilizzato bagnato per rendere più vivido l’effetto del colore.

Foto www.sephora.it

Infine, il pennello di precisione per l’eyeliner è molto sottile, per un’applicazione dei prodotti in gel e liquidi a dir poco impeccabile, a prova di errore. Insomma, comprendere il variegato mondo dei pennelli occhi e funzioni di ciascuno non è semplice, ma neppure impossibile.

Pennello per sopracciglia

Foto ww.sephora.it

Per concludere il make up non possiamo escludere le sopracciglia. Anche per questa zona del viso esiste un determinato pennellino da utilizzare, ovvero il pennello angolato con un pettinino compreso.

Pennello per labbra

Foto www.douglas.it

Esiste un’altra tipologia di pennellino ovvero quello per le labbra. Grazie al pennello è possibile applicare gloss e rossetti in modo preciso e impeccabile. Può servire anche a definire il contorno labbra e raggiungere gli angoli più interni.