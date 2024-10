Ci sono alcuni trucchi da poter mettere in pratica per cercare di far durare il gloss più a lungo sulle labbra.

Il gloss labbra è, senza alcun dubbio, uno dei cosmetici più amati dalle donne appassionate di make-up. Caratterizzato da un effetto idratante – che fa, quindi, particolarmente bene alle labbra – e lucido per un look glam, è perfetto per tutte le occasioni: da quelle formali – in ufficio o durante una serata elegante – a quelle più semplici della routine quotidiana, come una passeggiata pomeridiana. Ma quando si parla di gloss, la vera sfida è una: come farlo durare più a lungo possibile?

Certamente, un gloss che sparisce rapidamente dalle labbra, mentre si è fuori casa, non è l’ideale. Come fare, quindi? Scopriamo come far durare il gloss più a lungo, garantendo labbra seducenti e brillanti.

Come far durare di più il gloss: lip balm e rossetto

Quanto dura un gloss? Sfortunatamente, non tantissimo perché sbiadisce abbastanza facilmente. Come far durare di più il gloss, dunque? Seguendo alcuni semplici consigli, è possibile garantirne una maggiore longevità. Oltre a dover scegliere il prodotto più adatto – che è il primo step da fare – è possibile anche seguire dei suggerimenti efficaci per lo scopo.

Prima di tutto, è importante preparare al meglio le labbra applicando uno strato di lip balm in modo uniforme. Dopo questo, è possibile passare all’applicazione del rossetto, scegliendo il colore che preferite (anche se sarebbe meglio che il rossetto fosse di una nuance più scura del gloss).

Gloss di lunga durata e applicazione della matita e del lucidalabbra

Infine, andrà utilizzata anche la matita per labbra. Questa va applicata evitando, però, di raggiungere gli angoli della bocca. Va, infatti, disegnato soltanto il contorno delle labbra, utilizzando una matita che abbia una tonalità più scura rispetto a quella del rossetto. Una volta fatto ciò, basta ricorrere a un pennello per sfumare la matita sul rossetto.

L’ultimo passaggio è quello, se possibile, di applicare il lip gloss con il pennellino. Per quanto riguarda l’applicazione, è consigliabile iniziare dal centro delle labbra, cercando di coprire tutta la superficie in modo uniforme. Una volta fatto ciò, il lavoro sarà terminato e il risultato sarà perfetto per diverse ore! In vendita, ad ogni modo, è possibile trovare dei gloss di lunga durata che possono essere utili, in aggiunta ai consigli e ai suggerimenti prima citati. Pronte a far splendere le vostre labbra?