Silhouette da star? Ecco i migliori prodotti anticellulite in commercio

La verità è che ci duole tremendamente mettervi di fronte a tale, nuda e cruda realtà, ma siamo già ad Aprile: l’orologio che scandisce il tempo limite all’inizio della disperata corsa alla prova costume ticchetta inesorabile. Scherzi a parte, non vi è nessun obbligo che detti legge in quanto a rimettersi in forma, ma prendersi cura di sé dovrebbe fare parte della quotidianità di ognuna di noi, tramite una sana alimentazione, assiduo sport e, perché no, gli aiuti giusti.

A tal proposito, hai già dato un occhio ai migliori prodotti corpo del mese di Aprile?

Ebbene sì, quando diciamo aiuti giusti intendiamo quei prodotti tattici, atti ad agire in sinergia ad un sano stile di vita, per migliorare quegli antiestetici aspetti che notoriamente noi donne odiamo. Vediamo qualche esempio mai-più-senza tra creme, fanghi e bene anticellulite.

Mar Morto, trattamento termoattivo pancia e fianchi di Bottega Verde

Bottega Verde pensa proprio a tutto: ecco una maschera in crema ad azione riscaldante finalizzata a trattare in modo mirato gli inestetismi cutanei di pancia e fianchi. La selezione di principi funzionali contenuti al suo interno sono indicati per rimodellare la silhouette, scolpendola grazie anche ai benefici derivati dai sali del Mar Morto.

RVB LAB, la benda iperattiva rimodellante

Necessiti di un trattamento rimodellante d’ urto? Eccone uno dedicato a cosce, fianchi e pancia: la fascia drenante di RVBLAB favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso, rimodellando le forme del corpo e riducendo l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. Insomma, l’alleato che tutte vorremmo per ovviare agli odiati effetti della ritenzione idrica, accumuli adiposi e noduli cellulitici. A fine applicazione la pelle appare più soda e liscia, la silhouette più armoniosa!

Diego dalla Palma: RASSODA, crema anticellulite tonificante

Infine, Diego dalla Palma offre il suo prezioso aiuto per farci ottenere il corpo tonico dei nostri sogni, ridefinito dalla triplice azione della crema RASSODA : drenante, rimodellante e tonificante, contrasta attivamente gli inestetismi della cellulite, per nuova levigatezza, armonia e tonicità. La piacevolissima texture in crema-gel favorisce il rapido assorbimento per un istantaneo effetto lifting.

Nella lista dei nostri prodotti corpo preferiti del mese di Marzo abbiamo parlato dell’intera linea di Diego dalla Palma, hai già sbirciato?