Mangiar bene? Mai stato così facile, grazie alle migliori app per l'alimentazione

Sognate di dire addio alle cattive abitudini a tavola, ritoccando o rivedendo completamente il vostro modo di mangiare per dimagrire oppure semplicemente per restare in forma e sentirvi bene? raggiungere l’equilibrio non è mai stato così facile, grazie alla preziosa “assistenza digitale” delle migliori app per l’alimentazione! Scopriamo le alleate perfette per restituire all’organismo il benessere che merita.

Le migliori app per l’alimentazione

Abbiamo visto le app da non perdere per la salute mentale, e ora ci occupiamo anche del resto del corpo passando… dalla tavola! Tra le tante soluzioni per tenere sotto controllo calorie e abitudini alimentari – ed evitare pericolose derive, dal peso in eccesso al dimagrimento eccessivo -, alcune app sono pensate per migliorare l’approccio al cibo (anche per gli amanti della dieta mediterranea).

Alcune si rivelano preziose compagne di viaggio quando si decide di troncare con tutto ciò che fa male all’organismo: scopriamo quelle da avere nel proprio smartphone, per un bagaglio di consigli a portata di forchetta (o bicchiere)!

Lifesum

Lifesum Health app è una delle migliori se si vuole raggiungere una sana alimentazione, con un occhio puntato sul peso e sulle calorie assunte quotidianamente. Un diario digitale fondamentale per la cura di sé, che aiuta a raggiungere gli obiettivi attraverso un modo di mangiare corretto.

My Fitness Pal

L’app My Fitness Pal è pensata per bilanciare sana alimentazione e movimento, con programmi contacalorie e gestione dieta che si uniscono a una buona dose di esercizi per raggiungere gli obiettivi e restare in forma. All’interno un database con tantissimi alimenti di cui tenere traccia per calcolare l’esatto apporto calorico.

Aqualert: Water Tracker

Aqualert: Water Tracker è un’app pensata per monitorate la quantità di acqua assunta durante la giornata, perfetta per tenere traccia di quanto e come si beve. Perché la salute e la bellezza, si sa, passano anche da una sana dose di idratazione. È l’ideale per motivare i più pigri e i meno assetati, perché dotata di un programma che sprona sorso dopo sorso.