Sopracciglia bianche, con il microblading puoi nasconderle una volta per tutte

Il microblading è uno dei trattamenti più richiesti per ottenere delle sopracciglia quanto più naturali possibili nonostante sotto ci sia un vero e proprio tatuaggio. Si può fare il microblading sulle sopracciglia bianche?

Ebbene sì, anche i peli delle sopracciglia possono diventare bianchi. Come contrastare il problema e soprattutto far tornare le sopracciglia come una volta? Se non lo hai ancora fatto, devi assolutamente prendere in considerazione l’idea di fare un microblading per le sopracciglia bianche.

In realtà il trattamento è lo stesso che viene fatto in caso di sopracciglia troppo sottili o buchi ben evidenti, oltre a diventare bianchi, infatti, i peli delle sopracciglia possono cadere a causa di diversi motivi.

Sia la perdita di colore che i buchi delle sopracciglia possono essere causati dall’invecchiamento, perciò l’unico modo è quello di iniziare a trattare le sopracciglia in maniera differente.

Sopracciglia bianche, il microblading per un effetto naturale pelo a pelo

Nel momento in cui ti iniziano ad uscire i primi capelli bianchi, potresti cominciare a notare che i peli delle sopracciglia iniziano a perdere colore.

Se trovi dei peli bianchi il suggerimento è quello di usare il giusto make up e renderle dalla tonalità più omogenea con l’utilizzo di gel per sopracciglia e matita.

Come coprire quindi le sopracciglia bianche a lungo? Oltre a poter usare la classica matita per sopracciglia, è possibile ricorrere al semipermanente che ti permette di ottenere delle sopracciglia più piene, colorate e ben definite per diverso tempo.

Sarà importante effettuare i vari ritocchi che l’esperto ti suggerirà di fare per mantenere il colore e soprattutto la forma che valorizza il tuo viso. In attesa del tuo appuntamento, potresti iniziare a seguire qualche suggerimento.

Innanzitutto acquista una tinta per sopracciglia anche fai da te da applicare più volte al mese. In questo modo renderai le sopracciglia non solo colorate, ma anche più piene. Scegli la nuance che più si avvicina al tuo colore naturale, in questo modo i bianchi verranno nascosti senza problemi.

In alternativa al microblading, in realtà, potresti provare la laminazione. Ha una durata di circa 40 giorni, quindi molto ridotta rispetto al microblading, ma ti permette di nutrire in profondità le sopracciglia naturali e di risparmiare anche un pochino.

Ora che hai scoperto come nascondere le sopracciglia che iniziano a tingersi di bianco, non ti resta che approfondire le informazioni sul microblading, dalla durata ai vari costi!