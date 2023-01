Gel sopracciglia trasparente: come applicarlo per un effetto laminazione

Mai errore più grande fu commesso se non quello di cedere alla fatale “mania da spinzettamento” che ha caratterizzato gli anni novanta/primi duemila, segnando le povere sopracciglia in alcuni casi irrimediabilmente: è vero, le famigerate skinny brows sono recentemente tornate in auge, ma questo ha ben poco a che vedere con le arcate spoglie e rade che una cattiva depilazione di queste può causare.

A prescindere dalle personali preferenze in quanto a tendenze sopracciglia non si può affatto negare come esse siano la cornice fondamentale dello sguardo, in grado di restituire profondità e dimensione. E la consistente attenzione che vi circola attorno, tra vecchi e nuovi trend, ne è la riprova.

Le preferenze che le riguardano negli ultimi anni prevedono sopracciglia folte e definite, accuratamente pettinate ad emulare lo stile laminazione. Ma come si ottiene tale effetto, senza necessariamente sottoporsi al trattamento di bellezza?

Ricreare l’effetto laminazione sopracciglia fai-da-te è possibile: ecco la mini guida step by step

Foto Shutterstock | Alexander_Safonov

Ebbene, la risposta è prontamente servita: non solo simulare la laminazione sopracciglia è possibile, ma per farlo è sufficiente un banale gel trasparente (ma anche della cera ad hoc andrà benissimo). Dopo aver pettinato diligentemente l’arcata, si passa ad applicare il suddetto tramite l’apposito scovolino, pettinando i peli verso l’alto e avendo estrema cura di stratificare il prodotto sino ad ottenere un aspetto ordinato e, per così dire, rimpolpato.

L’unica precisazione doverosa è quella di non attendere troppo tempo tra un’applicazione e l’altra in quanto i peli, ovviamente irrigiditi, potrebbero staccarsi per l’eccessivo sfregamento. L’ultima mossa? Riempire gli eventuali spazi vuoti disegnandovi dei micro peletti tramite matita, pennarello oppure pennello angolato ed ombretto.