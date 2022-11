Meghan Markle e quella fastidiosa abitudine di Archie: "Si dimentica..."

Meghan Markle moglie e mamma premurosa, ma anche lei preda di quotidiani fastidi tra le mura domestiche nell’educazione dei figli. In particolare, nel corso del suo podcast la duchessa avrebbe svelato inavvertitamente la cosa che più la irrita nella condotta del figlio Archie: “Si dimentica…”

Meghan Markle e l’abitudine sbagliata del figlio Archie

Foto Shutterstock | lev radin – Meghan e Harry

La duchessa di Sussex (di cui vi abbiamo già svelato il curioso soprannome datole dal suocero) avrebbe inavvertitamente svelato un’abitudine sbagliata del figlio Archie, primogenito frutto del suo amore con il principe Harry, e si sarebbe posta un obiettivo chiaro nell’ambito della genitorialità: correggerla subito.

Di cosa si tratta? Meghan Markle e consorte non sopporterebbero il fatto che il loro bambino spesso dimentichi di dire “per favore” o “grazie” (non poprio tra le sue prime parole) e correrebbero ai ripari. Le buone maniere sono un chiodo fisso dei genitori e sembra che Meghan e Harry abbiano anche fatto un altro passo per spiegare al figlio maggiore come va il mondo.

La vita non è sempre tutta rose e fiori e c’è chi ha troppo poco, chi invece ha molto e conduce un’esistenza agiata come la loro. Per questo, i duchi avrebbero deciso di insegnare ai figli, dalla tenera età, ad accontentarsi di cose semplici e a non pretendere privilegi. Un modo che sembra piacere particolarmente ai tabloid americani che rilanciano: questa è la vera missione di Meghan Markle in casa!