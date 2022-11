Cos’è lo scandalo “Tampongate” su Carlo e Camilla in The Crown 5

Attesissima come mai altri capitoli della serie, la quinta stagione di The Crown promette scintille di panico a palazzo e il 9 novembre debutterà con un carico rovente di dettagli sulla storia dei Royal. Come lo scandalo “Tampongate” che torna a mordere la mente di Carlo e Camilla, oggi re e regina consorte, e di cui Buckingham Palace vorrebbe cancellare la memoria…

Cos’è il Tampongate di Carlo e Camilla raccontato in The Crown 5

Foto Instagram | @lepiuaffascinantidimilano

Fu uno degli scandali più sconvolgenti e imbarazzanti per la Royal Family e oggi, dopo decenni, torna in testa alle cronache con la stessa carica di choc che travolse Carlo e Camilla nel pieno della loro relazione extraconiugale quando lui, oggi re dopo la morte della madre Elisabetta II, tradì Lady Diana con la donna che sarebbe diventata regina consorte.

Stiamo parlando del “Tampongate“, una vicenda così scabrosa che ancora adesso Buckingham Palace vorrebbe lasciarla sepolta sotto cumuli di polvere e ricordi. Ma The Crown 5 promette di riportata in primo piano con un capitolo destinato a scatenare il caos.

Di cosa si tratta? Della telefonata clamorosa tra Carlo e Camilla datata 1989 (ma pubblicata soltanto nel 1993), e intercettata per caso da un radioamatore, in cui l’allora marito di Diana Spencer e futuro sovrano parlava con l’amante Camilla Shand confessandole di voler essere “un Tampax” per stare nella sua vagina… proprio così: Carlo III avrebbe sognato di essere un assorbente interno per stare a stretto contatto con la sua dolce metà. A nulla sarebbe valsa la ferma opposizione della regina Elisabetta, prima della sua morte, per fermare questo e altri potenziali terremoti nel cuore della Corona…