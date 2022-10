Meghan Markle si mantiene in forma con un ingrediente segreto (tutto italiano)

C’è un legame tra Meghan Markle e l’Italia che nessuno si aspettava. Lo ha rivelato lei stessa nell’intervista rilasciata a Variety, in cui parla dei suoi segreti per mantenersi in forma e di una passione che la lega al Belpaese e che proprio non ci aspettavamo…

Il segreto italiano di Meghan Markle

Foto Shutterstock | MattKeeble.com

Meghan Markle ha un segreto tutto italiano per mantenersi in forma, ma con gusto. La moglie di Harry ha rivelato di essere una vera e propria “maga” del ragù alla bolognese, tipico della cucina nostrana che i Sussex amerebbero alla follia.

Secondo quanto emerso sulle loro abitudini a tavola oltreoceano, Meghan e consorte preferiscono di gran lunga mangiare tricolore e scelgono ristoranti italiani per le loro uscite romantiche.

Ve lo sareste mai aspettato? La pasta con ragù di carne alla bolognese è uno dei piatti forti di Meghan Markle, che sembra amare particolarmente la preparazione di ricette in casa per tutta la famiglia.

Una vera e propria sorpresa per milioni di fan in tutto il mondo, dopo la notizia del curioso soprannome che il suocero, re Carlo III, avrebbe dato alla duchessa di Sussex…

Possiamo inoltre svelarvi un altro piccolo segreto di Meghan Markle per mantenersi in forma: la dieta flexitariana, tra le più seguite dai vip di mezzo mondo.