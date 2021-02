Durante il riposo notturno la nostra pelle è più predisposta ad assorbire i trattamenti: durante il sonno il flusso sanguigno è più attivo e la pelle si ripara e rigenera. Per questo le maschere viso notte sono particolarmente efficaci nonché il trattamento di cui non riusciremo più farne a meno.

Sono perfette per chi è impegnato ma non vuole rinunciare a una coccola per la pelle: ogni minuto viene sfruttato al massimo.

Il primo pensiero potrebbe essere che tenere sul viso per tutta la notte una maschera, significhi rovinare la propria biancheria pulita: in realtà le sleeping mask o overnight mask sono studiate proprio per rimanere saldamente ancorate al viso grazie a consistenze più compatte o in gel.

Le maschere notturne a differenza della della solita skincare routine che ci concediamo prima di dormire, vanno fatte una volta a settimana ogni due settimane e sono particolarmente ricche e specifiche. Si applicano dopo aver deterso il viso e aver messo il tonico un quarto d’ora prima di andare a letto, così che si asciughino e si settino sul viso. Andranno a sostituire siero e crema notte agendo più in profondità.

Maschere viso notte: le migliori

Quando si ha bisogno di nutrimento e idratazione, soprattutto durante il periodo invernale, le maschere notte sono perfette per dare molto al viso e aiutare a risvegliarsi con la pelle rinata e rimpolpata.

Dr Botanicals – Sleeping mask rigenerante al melograno

Grazie all’alta concentrazione di vitamina C, questa maschera aiuta il rinnovamento cellulare, appianando le rughe e riducendo le macchie della pelle.

Clinique – Moisture Surge Overnight Mask

Molto ricca e nutriente, è indicata per pelle mature o molto secche. Per chi ama un finish siliconico e uniformato sul viso.

My Clarins – RE-CHARGE maschera notte rilassante

Questa maschera notturna coccola la pelle e ci aiuta a rilassarci grazie all’inebriante profumo di floreale e fruttato. Al mattino il viso risulterà rimpolpato.

Fresh – Black Tea Firming Overnight Mask

Per chi ha la pelle particolarmente segnato o ha il viso stanco, serve un’azione d’urto liftante come solo questa maschera sa dare.

Origins – Drink Up Intensive

La pelle disidratata, tra mascherina e inquinamento, ha bisogno di essere dissetata con una maschera notturna dall’effetto prolungato.

Image Skincare – Maschera notte anti-età al retinolo

La notte è il momento migliore per fare il pieno di vitamina A, ovvero il più potente attivo antirughe, che rigenera la pelle in profondità (leggi qui come e quando scegliere il retinolo)

Laneige – Water Sleeping Mask

Chi ha la pelle mista o grassa è sempre timoroso quando si tratta di maschere, soprattutto se idratanti. Questa è formulata per tutti i tipi di pelle grazie alla consistenza in gel. Inoltre è lenitiva e adatta anche alle pelli più sensibili.

HelloBody – ALOÉ SLEEP Hydrating Overnight Face Mask

Una maschera leggere e idratante che agisce sulle macchie della pelle grazie all’acqua di cetriolo, all’aloe vera e allo zenzero bianco.

JOWAÉ – Crema-Maschera Idratante Rigenerante Notte

Per chi non ama formule troppo ricche ma non vuole rinunciare a un po’ di idratazione in più, questa maschera notte è la soluzione ideale.

