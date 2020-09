Ecco 'maskne', l'irritazione al viso causata dalla mascherina

Pelle secca, labbra disidratate, guance irritate e rossore diffuso. Se in questo periodo ti succede più spesso potresti avere la ‘maskne’, la ‘sindrome’ causata dall’uso frequente della mascherina.

La parola maskne è un neologismo, usato anche dal New York Times, coniato all’inizio della pandemia da coronavirus e deriva dall’unione di mask più acne, indicando una serie di problemi cutanei (che spesso non riguardano l’acne) provocati dall’utilizzo della mascherina.

I sintomi della maskne

Secondo uno studio condotto da Shiseido su 100 soggetti dai 20 ai 70 anni, i disagi andrebbero dalla pelle secca alle labbra disidratate, dalle guance irritate ai rossori diffusi.

I ricercatori sostengono che indossare la mascherina faccia aumentare la temperatura e quindi, respirando, si crei una zona più umida. Togliendo la mascherina poi, l‘epidermide è di nuovo esposta a un ambiente più asciutto e fresco.

Il continuo alternare di queste due condizioni provoca uno squilibrio corporeo che provocherebbe queste reazioni cutanee. A ciò si aggiunge lo sfregamento con il tessuto che va a intaccare lo strato della pelle più superficiale del viso.

Come prevenire l’irritazione?

“Per prevenire il più possibile rossori e secchezza, soprattutto se la pelle è già sensibile, è necessario aggiustare il tiro della beauty routine“, consiglia la dermatologa Mariuccia Bucci intervistata da Donna Moderna.

“Prima e dopo aver indossato la mascherina, elimina le impurità utilizzando un’acqua micellare ultradelicata o un latte detergente, meglio se arricchiti con principi attivi emollienti“.

Di giorno, sarebbe bene applicare anche una crema protettiva. Soprattutto in caso di pelle grassa però è bene fare attenzione che la crema non sia troppo ‘ricca’ per evitare di peggiorare “l’effetto occlusivo” della mascherina.

La sera, invece, Bucci consiglia di puntare su formule lenitive, “a base di principi attivi calmanti come calendula, malva e camomilla” . Infine, Bucci consiglia di portare sempre con sé un’acqua termale da spruzzare sul viso più volte durante la giornata.

“Queste formule spray racchiudono minerali tra cui manganese, calcio e magnesio e hanno una spiccata azione lenitiva: un perfetto S.O.S. per calmare prurito e arrossamenti“, conclude Bucci.

