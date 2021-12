La manicure perfetta per le feste e Capodanno è targata Chiara Ferragni! La Ferry ci mostra le sue unghie super scintillanti, vestite di uno smalto rosso brillante da far venire l’acquolina in bocca… Nonostante la quarantena per il Covid, contratto insieme al marito Fedez, l’influencer più famosa d’Italia ci regala un’altra perla beauty con questo consiglio per un look extra glamour nelle grandi occasioni. E non ce lo possiamo perdere…

La manicure di Chiara Ferragni: lo smalto rosso brillante super sparkle

Le feste trascorreranno nel segno del look super sparkle, con una pioggia di glitter e cristalli a illuminare il look del Capodanno. Un assaggio goloso arriva dall’ultima manicure sfoggiata da Chiara Ferragni su Instagram, con il suo smalto rosso brillante firmato Passione Unghie che ci fa sognare!

Una manicure da favola tutta da copiare, facilissima da avere sulle nostre mani in vista del nuovo anno alle porte. Il colore scelto dalla Ferry è profondo e intenso, confezionato in un semipermanente davvero irresistibile.

Foto Instagram | @chiaraferragni

Chiara Ferragni ci aveva già deliziato con la sua manicure natalizia e ora ha scelto lo smalto SP323 Magic Moment della linea Christmas Holidays, così ricco di glitter olografici da splendere praticamente in ogni istante con la sua carica di riflessi magici e sensuali! Che dire? Siamo pazze di questo look!