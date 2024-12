Unghie corte eleganti, la nail art da sfoggiare per tutto l’inverno

Come ottenere una manicure elegante su unghie corte? Ecco le idee più belle e più in voga del momento che ti permetteranno di sfoggiare una nail art semplice ma d’effetto!

Le unghie corte possono essere sfoggiate con eleganza e classe se vengono scelte le giuste nuances, quali sono però i colori più belli per unghie eleganti?

Avere delle unghie corte non significa necessariamente trascurare le proprie mani, c’è chi le porta così per necessità lavorative e che invece le preferisce di gran lunga a quelle lunghe.

Ottenere una manicure elegante su unghie corte non è complicato, di seguito troverai alcuni suggerimenti perfetti per affrontare i mesi freddi con stile e raffinatezza.

Manicure elegante per unghie corte: le idee più belle

Come valorizzare le unghie corte? Ecco le idee più belle da replicare anche in casa!

Senza ombra di dubbio il french manicure si conferma una delle nail art più belle ed eleganti in assoluto anche su unghie corte. Da realizzare anche in casa con i vari strumenti, se non sai come fare non perdere la nostra guida su come realizzare il french in poche e semplici mosse!

Per una manicure semplice ed elegante ti suggeriamo di optare per un semipermanente nude effetto lucido, quindi scegli un rosa carne delicato e rendilo brillante e luminoso con un tocco di finish lucido.

Puoi personalizzare la nail art nude con dei glitter o degli strass da posizionare proprio sul fondo dell’unghia, così da renderla più elegante e soprattutto darle quel tocco in più di stile e classe.

Se non ami in particolar modo il rosa puoi optare per il bianco latte, qui ti consigliamo di aggiungere solo un punto luce e lasciare le unghie nella loro semplicità.

Per mantenere sempre un aspetto raffinato ed elegante puoi optare anche per uno smalto metallizzato, in questo caso ti suggeriamo un bordeaux di tendenza per l’inverno 2025 ideale da stendere su unghie squadrate corte.

Sicuramente con i colori chiari vai sul sicuro per un effetto estremamente delicato, se però l’obiettivo è valorizzare le unghie ancora di più potresti osare con un blu scuro. Evita l’effetto opaco sulle unghie corte, piuttosto privilegia il finish lucido su qualsiasi nuance andrai a scegliere.

Il nero è sicuramente il colore dell’eleganza, se lo desideri sulle tue unghie opta per un nero luminoso da arricchire con strass non eccessivamente eccentrici. Piuttosto aggiungi qualche decorazione brillante solo sull’anulare, così otterrai una manicure delicata, semplice ma allo stesso tempo d’effetto ed elegante!