Smalti metallizzati: i colori migliori per unghie al top

Dopo un lungo periodo dominato da colori pastello e nuance delicate ecco che la fine dell’estate ci fa venire di nuovo voglia di osare con unghie superlative. Le influencer hanno già decretato la nuova tendenza in fatto di manicure e noi siamo curiose di sapere chi sono i nails artist dietro le unghie delle celebs, ma di sicuro gli smalti metallizzati domineranno l’autunno!

I colori che preferiamo sono caldi, tenebrosi e danno un tocco glamour ai nostri look. Vediamo quali sono i colori degli smalti metallizzati di cui non possiamo proprio fare a meno!

Shine like a diamond con gli smalti metallizzati

Il finish metallico si adatta praticamente a qualsiasi tipo di nuance ed è davvero difficile non riuscire a scovare lo smalto perfetto per i propri gusti e le proprie esigenze.

Foto Douglas

Tra i migliori per una manicure fai-da-te incredibile che lasci tutti senza fiato, Douglas propone i colori immancabili delle nostre nail art di fine estate: la finitura cromata della linea Metallic la adoriamo già!

Ma anche Zoya non scherza e propone un color caffè che ha già conquistato i nostri cuori e non vediamo l’ora di abbinare a giubbini in pelle e jeans coulotte.

Foto Zoya

Lo smalto metallizzato rosa è l’ideale per chi preferisce i colori nude ma desidera al contempo sfoggiare una manicure un po’ diversa dal solito. Per chi invece vuole esprimere tutta la sua anima rock (o perfino punk) consigliamo le tonalità nere o grigio scuro: un tocco grintoso a una manicure semplice ma d’effetto. Perché non osare con un accenno di french con colori a contrasto?

Se quest’estate ci siamo innamorate della ice cream manicure, l’effetto lamina con tocchi grafici sarà di certo il must dell’autunno, ma è perfetto anche per la nail art del transition style!